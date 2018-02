Машины-монстры: "10,000 Year Clock" - механические часы, которые будут идти на протяжении 10 тысяч лет

Джефф Безос (Jeff Bezos), основатель и руководитель известной интернет-компании Amazon, дал свое разрешение на начало монтажа уникальных механических часов "10,000 Year Clock" , часов, которые будут тикать только один раз в год и делать это на протяжении 10 тысяч лет. Данный проект был представлен еще в 2009 году и только сейчас элементы этого сооружения начали устанавливаться на предназначенном для них месте.Создание механизма, способного работать столь длительное время, является технически сложной задачей, при решении которой нельзя полагаться на использование любой электроники, имеющей малый срок службы. Источником энергии часов "10,000 Year Clock" будут суточные температурные колебания, разница в температуре окружающей среды днем и ночью. И энергии, заключенной в этих температурных колебаниях, будет достаточно для поддержания работы часов на протяжении сколь угодно долгого времени.Синхронизация хода часов будет производиться в полдень по положению Солнца. И, несмотря на то, что конструкция часов рассчитана на 10 тысяч лет работы, этот механизм не сможет обойтись без регулярного периодического обслуживания, хотя количество проводимых людьми работ будет минимальным.Как уже упоминалось выше, часы "10,000 Year Clock" будут тикать раз в год, а их стрелка будет перемещаться на одно деление один раз в сто лет. Появление кукушки этих часов будет еще более редким событием, оно будет происходить один раз в тысячелетие.Отметим, что в рамках проекта "10,000 Year Clock" в 2011 году была завершена прокладка вертикальной шахты, глубиной 150 метров (500 футов). После этого в шахте была установлена винтовая лестница, диаметром 3.8 метра, нижняя часть которой является основой конструкции часов "10,000 Year Clock". И сейчас в шахте уже установлены практически все основные компоненты будущего механизма.Напомним нашим читателям, что проект изначально был задуман в 1986 году Дэнни Хиллисом (Danny Hillis), инженером и специалистом в области информационных технологий. В то время он носил название "Clock of the Long Now" и несколько позже этот проект привлек внимание Джеффа Безоса, в результате чего на свет появился фонд The Long Now Foundation. Отметим, что сооружение часов "10,000 Year Clock" финансируется в большей части Джеффом Безосом и ведется на принадлежащем ему же участке земли."Воплощая в жизнь этот проект, я хочу продемонстрировать, что нам под силу создание не только сиюминутных экстраординарных технологических чудес" - рассказывает Джефф Безос, - "Эти часы покажут, что мы можем создать нечто, срок службы которого будет сопоставим со сроком существования человеческой цивилизации".