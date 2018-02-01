Создан новый метод оптического измерения расстояния, работающий с рекордно высокой скоростью

Основанная на микрорезонаторах оптическая частотная гребенка позволяет осуществлять чрезвычайно точное измерение расстояний с рекордной на сегодняшний день скоростью, которая составляет 100 миллионов измерений в секунду. В качестве демонстрации работы нового метода исследователи из Технологического института Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology, KIT) и Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) продемонстрировали процесс сканирования поверхности пули, летящей со скоростью 160 метров в секунду, при этом, точность сканирования была не хуже одного микрометра в любой момент времени. Новая технология полагается на солитронную оптическую частотную гребенку, созданную на основе микрорезонатроа, изготовленного на поверхности чипа из нитрида кремния. А дальнейшее развитие данной технологии позволит создать светхвысокоточные скоростные трехмерные камеры и компактные лазерные сканеры типа LIDAR.
Одной из составляющих частей новой системы являются новые источники-света-на-чипе, разработанные и созданные в университете EPFL. Свет от этих источников служит для создания оптической гребенки, когда он попадает в полость крошечных круглых резонаторов, имеющих нелинейные оптические характеристики, непрерывный поток света преобразовывается в импульсы, называемые рассеянными солитронами Керра, импульсы, занимающие очень широкую полосу оптического спектра
.
Отметим, что данная исследовательская группа уже достаточно давно работает с солитронными оптическими частотными гребенками. В прошлом году ученые продемонстрировали возможность использования таких гребенок в широкополосных оптических коммуникациях
. Оптическая гребенка, по сути, состоит из света, имеющего несколько строго определенных длин волн, т.е. спектр этого света напоминает зубья гребенки. Если такой свет пройдет некоторое расстояние, то параметры гребенки изменятся, и сравнение этих параметров с параметрами эталонной гребенки позволит с высокой точностью вычислить расстояние, пройденное светом. И чем более широкополосной является оптическая частотная гребенка, тем большую точность измерения расстояния она может обеспечить.
В новом методе измерения расстояния исследователи использовали два оптических чипа, генерирующих две идентичные частотные гребенки. Свет от одного чипа использовался для измерения расстояния, а гребенка, вырабатываемая вторым чипом, служила в качестве опорного сигнала.
Несмотря на то, что высокая точность и скорость измерения расстояния уже сами по себе являются большим достижением, исследователи продолжат свою работу и постараются найти пути обхода некоторых ограничений. Основным ограничением данного метода, который служит препятствием дальнейшему практическому применению, является то, что высокоточное и скоростное измерение расстояния работает на максимальном удалении в 1 метр от источника света. Помимо этого, ни один из существующих процессоров не сможет обеспечить обработку в реальном времени огромного объема данных, поставляемого таким измерителем расстояния, поэтому большая часть обработки сигналов должна быть реализована на аппаратном уровне. И самой последней задачей станет задача компактификации всего устройства, которое исследователи планируют уместить в объем, равный объему спичечной коробки.
И в заключение следует отметить, что у новой технологии сверхвысокоточной и скоростной съемки имеется ряд более интересных областей применения, нежели камеры и сканеры LIDAR. Такая технология сможет обеспечить контроль качества выпускаемой на автономных "цифровых" производствах продукции, контроль состояния технологического оборудования, состояния конструкций зданий, сооружений, морских судов и транспортных средств. Высокая разрешающая способность метода позволит автоматически определять степень износа механизмов и заблаговременно выявлять возникающие в них дефекты и неполадки.