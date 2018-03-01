Ученым впервые удалось запечатлеть в реальном времени процесс рекомбинации и реорганизации ДНК

В клетках нашего тела происходят весьма удивительные вещи. Когда клетка готовится к процессу деления, содержащаяся в ней ДНК разматывается, реорганизуется и рекомбинируется, образуя два независимых набора хромосом. Ученые уже давно знали о таких процессах, но исследователи из университета Дельфта, Нидерланды, и института EMBL, Германия, стали первыми, кому удалось запечатлеть на видео данный процесс в режиме реального времени.
Отметим, что длина размотанной молекулы ДНК составляет порядка двух метров, и когда эта молекула находится внутри готовящейся к делению живой клетки, она представляет собой неупорядоченный клубок. Затем ДНК начинает сворачиваться в аккуратные и очень плотно упакованные петли, из которых формируются хромосомы. При этом, происходит процесс разделения ДНК на два набора хромосом, каждый из которых получит дочерняя клетка.
"Это является первым в истории прямым наблюдением данного процесса" - рассказывает Эрик Топол (Eric Topol), ученый-генетик, - "Благодаря этому бы можем убрать из науки некоторые спорные моменты, которые вызывают жаркие дебаты в научном сообществе".
Наблюдения за процессом реорганизации ДНК позволили ученым выяснить, почему некоторые части генома упакованы более плотно, чем другие. Помимо этого, ученые получили некоторые ответы на вопрос, какую роль в нашей биологии играет пространственная ориентация ДНК.
"Новые улучшенные камеры и некоторые лабораторные технологии позволили нам снять видео превращений единственной молекулы ДНК" - пишут исследователи, - "В процессе превращений двухметровая молекула образовывает петли, из которых образуются большие петли, из которых образуются еще большие петли. И увиденное нами позволило уладить некоторые дебаты, которые будоражили научное сообщество в течение
многих десятилетий".
И в заключение следует отметить, что видеоролики, на которых можно увидеть процессы рекомбинации и реорганизации ДНК, доступны для просмотра по этому
и этому
адресу.