 |  | Вчера, 06:11 | Новости науки и техники

Жук Cyphochilus стал "прототипом" для создания самого белого материала на свете

Жук Cyphochilus


Вы можете считать, что лист бумаги для принтера является абсолютно белым, но это немного не так. Не так давно ученые из Кембриджского университета создали материал, который в 20 раз "более белый", чем самая высококачественная бумага, а в качестве живого прототипа был использован жук Cyphochilus, ореол обитания которого находится в районе Юго-Восточной Азии.

Обычно самые яркие цвета производятся при помощи соответствующих пигментов, которые поглощают свет в широком диапазоне и отражают свет строго определенной длины волны. Однако, для того, чтобы воспроизвести белый цвет, требуется, чтобы поверхность материала с одинаковой эффективностью отражала свет с любой длиной волны. С оптической точки зрения обеспечение одинакового коэффициента отражения во всем диапазоне видимого света является достаточно сложным делом и на это указывает небольшое количество материалов естественного происхождения, имеющих подобные свойства, среди которых самыми известными являются оксид цинка и диоксид титана.

Весьма необычное решение использовала природа, окрашивая в белый цвет жука Cyphochilus. Он получает свой белый окрас не из-за какого-либо пигмента, а от светоотражающей сети, состоящей из упорядоченных молекул его хитиновой оболочки.

Целлюлозные мембраны


Ученые из Кембриджского университета, работая с коллегами из университета Аальто, Финляндия, смогли скопировать структуру светоотражающей сети. Созданная искусственная сеть состоит из гибких мембран, состоящих из тщательно упорядоченных нановолокон целлюлозы. Мало того, что сама целлюлоза абсолютно нетоксична и дешева, она, в отличие от окиси цинка, полностью биологически совместима с организмом человека и других живых существ.

Целлюлозная мембрана отражает практически с одинаковой эффективностью свет с любой длиной волны, лежащей в видимом диапазоне, формируя самый яркий насыщенный белый цвет. Такие мембраны могут быть сделаны очень тонкими, исследователям удалось создать образцы, толщиной всего в одну миллионную долю метра.

В настоящее время ученые из Кембриджа работают над созданием технологии промышленного изготовления целлюлозных светоотражающих мембран. И после того, как такая технология будет разработана, целлюлозные мембраны могут найти применение в таких вещах, как краски, косметика и даже пищевые продукты.




Ключевые слова:
Жук, Cyphochilus, Свет, Отражение, Эффективность, Длина, Волна, Цвет, Белый, Целлюлоза

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Ученые создали "самый черный" материал на сегодняшний день
  • Создана краска, очищающая свою поверхность под воздействием солнечного свет ...
  • Более эффективные "лазерные лампочки" могут стать хорошей заменой светоди ...
  • Новые светодиодные лампы с использованием ДНК живых организмов.



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009