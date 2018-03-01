 |  | Сегодня, 06:35 | Новости науки и техники

Ученые разработали технологию печати трехмерных объектов из жидкости

Водяные трубки


Ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали способ печати трехмерных объектов и структур, полностью состоящих из жидких материалов. Используя модернизированный трехмерный принтер, они создали сети из водяных "трубок" в силиконовом масле. Подобная технология может использоваться для создания жидкой электроники, приводящей в действие гибкие и эластичные устройства. Помимо этого, такой способ позволит производить разделение и исследования отдельных молекул, доставку "строительных блоков" для изготовления наноразмерных механизмов и микроэлектромеханических систем.

Напечатанные водяные нити имели толщину от 10 микрон до 1 миллиметра при длине нитей в несколько метров. Для реализации данной технологии ученым пришлось разработать способ, который не позволяет воде разбиваться на отдельные капли во время печати. Решением этой проблемы стал специальный материал-сурфактант, который связывает и удерживает воду.

Этот материал был получен путем наполнения воды золотыми наночастицами и особыми полимерными молекулами масла, в которое выдавливалась вода. Золотые наночастицы и молекулы полимера притягиваются и сцепляются друг с другом, создавая четкую границу между водой и маслом. При этом, граница, созданная наночастицами и полимерными молекулами, напоминает по своей структуре стекло, но этот материал может быть растянут или деформирован без потери его "разделительной" функции.

"Стабильность границы означает то, что мы можем выдавить воду в виде трубки и она останется трубкой. Мы можем сформировать воду в виде эллипсоида и она сохранит заданную форму" - пишут исследователи, - "При этом, границы, разделяющие два жидких материала, сохраняются на протяжении нескольких месяцев".

После этого исследователи взяли стандартный трехмерный принтер и удалили все компоненты, связанные с выдавливанием пластика, заменив это шприцом с тонкой иглой, через которую выдавливается вода, наполненная наночастицами. И после этого принтер, работающий под управлением стандартного программного обеспечения, стал способен создавать любые формы водяных трубок в емкости, заполненной силиконовым маслом.

"Сейчас мы способны "провести" водяные нити куда угодно в трех измерениях" - пишут исследователи, - "Однако, после этого мы можем оказать на материал определенное воздействие, которое нарушит стабильность граничного слоя и заставит водяные нити изменить свою форму. Эта дает нам возможность бесконечного переконфигурирования напечатанных жидких структур, которые имеют шанс в будущем стать основой переконфигурируемой жидкой электроники".





Ключевые слова:
Трехмерная, Печать, Объект, Жидкость, Граница, Вода, Трубка, Наночастица, Полимер, Принтер, Электроника

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 07:58
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4122
    Практичность данного достижения пока не просматривается совершенно. Все эти сказки о жидкой электронике - пока только сказки, которые, по моему мнению, вряд-ли воплотятся в действительности


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