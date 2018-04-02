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Морские животные стали прототипом высокоточной подводной навигационной системы

Глаза креветки


Несмотря на высокий уровень развития современных технологий, когда дело доходит до ориентирования под поверхностью воды, наши возможности в этой области пока еще весьма и весьма ограничены. Над и на поверхности воды можно успешно использовать систему GPS или другие спутниковые системы, но стоит погрузиться только на глубину в 30 сантиметров, как приемники навигационных сигналов становятся полностью бесполезными. Решение этой проблемы было найдено учеными из университета Квинсленда, Австралия, созданная ими система подводной навигации использует поляризованный свет и те же самые принципы, которые используют некоторые морские животные.

"Мы долго занимались изучением различных морских животных. Это позволило выяснить, что некоторые из них используют в своих интересах поляризованный особым способом свет. Нам удалось повторить все это и мы получили опытный образец системы, служащий доказательством тому, что это возможно" - рассказывает доктор Сэмюэль Пауэлл (Dr Samuel Powell).

Ученым уже некоторое время было известно, что некоторые морские животные, такие, как кальмары, креветки, каракатицы и осьминоги используют поляризованный свет для общения друг с другом. Людям пока еще не удалось расшифровать этот "язык", несмотря на использование специализированной оптики и современной вычислительной техники. Но ученым удалось выяснить то, что морские животные не только могут воспринимать поляризованный свет, они могут его отражать, что позволяет им отпугивать агрессивно настроенных конкурентов, к примеру.

Австралийские ученые поняли, что свойства поляризованного света, рассеиваемого водой, можно использовать и для подводной навигации. Образы поляризации этого света зависят от положения Солнца на небе, и информация, собранная специализированными оптическими датчиками, может быть использована в качестве своего рода компаса, который является основой подводной геолокационной системы.

Опытный образец навигационной системы


"В настоящее время субмарины полагаются на систему GPS, для чего им требуется периодически подниматься на поверхность. Для ориентирования в подводном положении используются инерциальные системы и высокоточные расчеты" - рассказывает доктор Пауэлл, - "В этом случае, чем дольше не проводится привязка положения при помощи GPS, тем больше становится ошибка определения местоположения".

Австралийские ученые провели проверку новой подводной навигационной системы в разных местах на земном шаре, в разное время суток и на различных глубинах погружения. Сейчас эта система обеспечивает приемлемую погрешность при погружении всего на шесть метров. Но ученые уверены, что дальнейшая модернизация системы позволит определять местоположение с глубины до 200 метров.

"Благодаря специализированным оптическим датчикам, которые измеряют поляризацию света, мы сможем обеспечить геолокализацию в режиме реального времени на достаточно большой глубине под водой. Высокая точность такого метода, которую мы планируем увеличить в ближайшем будущем, позволит подводным аппаратам постоянно знать свое текущее положение без необходимости периодического подъема на поверхность" - рассказывает доктор Пауэлл.




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Подводная, Навигационная, Система, Свет, Солнце, Положение, Поляризация, Датчик, Точность

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