Создан "умный" гель, фигурки из которого могут самостоятельно "ходить" под водой

Исследователи из университета Ратджерса, Нью-Брансвик, создали материал, который можно охарактеризовать термином "умный гель". Фигурки из этого геля, напечатанные на специальном трехмерном принтере, способны самостоятельно ходить под водой и даже перемещать небольшие объекты. Появление такого материала может привести к созданию нового типа мягких роботов, подражающих некоторым морским живым существам, таким, как кальмары и осьминоги, способными захватывать и перемещать различные предметы, не нанося им физических повреждений. Помимо этого, новый материал может стать основой искусственных мускулов, приводящих в действие искусственные органы, такие, как сердце."Наш умный гель найдет массу областей применения, особенно в биоинженерии из-за того, что он во многом подобен тканям живых организмов. Он, как и живые ткани, весьма мягок и содержит в себе много воды" - рассказывает Хоуон Ли (Howon Lee), один из исследователей, - "Материал может стать основой новых типов подводных устройств, которые будут похожи на некоторых морских обитателей, таких, как осьминоги, к примеру".Для производства умного геля используется специальный светочувствительный раствор, который под воздействием света превращается в более плотную субстанцию. После этого объекты из геля помещаются в подсоленную воду, куда опускаются и два электрода. Комбинация концентрации солей в воде, полярность и сила создаваемого электрического поля позволяет управлять формой и движениями объекта из геля. Гель по своей структуре весьма напоминает мускульные ткани из-за его мягкости, 70-процентного содержания воды и способности реагировать на электрическое возбуждение.На приведенном ниже видеоролике можно увидеть различные варианты применения нового умного геля, а самым забавным вариантом является дюймовая фигурка человечка, которая способна шагать под водой под воздействием импульсного электрического поля.