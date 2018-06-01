Ученые создали "нанопульсары", сжимая материю при помощи сверхкоротких импульсов лазерного света

Нанопульсар

Технология сжатия импульсов лазерного света, изобретенная в конце 1980-х годов, позволяет увеличить мощность лазерных импульсов в 10 миллионов раз, соответственно укорачивая их длительность. И, используя такие сверхмощные и сверхкороткие импульсы света, исследователи из университета Осаки, Япония, разработали новый метод ускорения частиц, который получил название "направленного внутрь микропузырькового взрыва" (Micro-bubble implosion). Этот метод получает получить протоны, разогнанные до релятивистских скоростей, путем сжатия пузырьков гидридов микронных размеров при помощи сверхинтенсивного лазерного импульса.Группа, возглавляемая Масакацу Мураками (Masakatsu Murakami), обнаружила удивительный феномен - возможности уплотнения материи до состояния, когда в объем, равный объему сахарного кубика, умещается материя, весом в 100 килограмм. При дальнейшем расширении и возвращении к нормальной плотности, такая материя излучает высокоэнергетические протоны. И получается, что микропузырек материи, постоянно сжимаемой светом лазера, становится источником частиц со столь огромной энергией, для разгона до которой требуются традиционные ускорители, длиной в десятки или сотни метров.В технологии направленного внутрь взрыва используется уникальное движение ионов, при котором ионы устремляются в одну точку пространства со скоростью, равной половине скорости света. Это явление является противоположностью Большого Взрыва, и оно кардинально отличается от всех других практических или теоретических принципов ускорения элементарных частиц.Отметим, что такой метод получения высокоэнергетических протонов уже сейчас можно использовать на практике во многих областях промышленности и медицины. А дальнейшие исследования явления и процессов, происходящих во время "обратного взрыва", позволит ученым разгадать некоторые тайны Вселенной, к примеру, природу происхождения высокоэнергетических протонов, пронизывающих космическое пространство.