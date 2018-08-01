В рамках эксперимента Cold Atom Laboratory на борту космической станции было создано самое холодное место в космосе
Представители американского космического агентства НАСА сообщили, что ученые-астронавты, используя установку Cold Atom Laboratory (CAL), доставленную на борт Международной космической станции в мае этого года, создали облако газа, состоящего из сверхохлажденных атомов, которое известно в науке под названием конденсата Бозе-Эйнштейна. Температура созданного конденсата совсем ненамного превышала температуру абсолютного нуля и при такой температуре атомы газа были свободны от тепловых колебаний и находились в состоянии абсолютного покоя.
Данное достижение является первым разом в истории науки, когда конденсат Бозе-Эйнштейна был создан в условиях космического пространства и нулевой гравитации. В этих условиях сверххолодные атомы обеспечивают более стабильную платформу для изучения различных квантовых явлений. Напомним нашим читателям, что конденсат Бозе-Эйнштейна считается пятым видом состояния материи, отличным от газов, жидкостей, твердых частиц и плазмы. За счет квантовой природы конденсата его частицы действуют в большей мере, как волны, нежели, чем физические частицы.
В установке CAL для создания конденсата Бозе-Эйнштейна использовались атомы рубидия, как и в большинстве подобных экспериментов. Температура, до которой были охлаждены эти атомы во время эксперимента, составила всего 100 наноКельвинов, одну десятимиллионную долю градуса Кельвина выше абсолютного нуля. Отметим, что ученые, работающие в рамках эксперимента CAL, собираются в ближайшем времени охладить атомы конденсата еще глубже и достичь столь низких температур, которые невозможно получить на Земле никакими способами из-за влияния земной гравитации.
Во время экспериментов ученые заметили, что атомы "космического варианта" конденсата Бозе-Эйнштейна ведут себя несколько по иному, нежели атомы конденсатов, созданных на Земле. И для более тщательного изучения этих отличий ученые эксперимента CAL планирую создать конденсат из двух различных изотопов калия.