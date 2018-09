Созданы самые точные на сегодняшний день оптические часы

Исследовательская группа из университета Аделаиды (University of Adelaide), Австралия, удостоилась престижной премии Eureka Prizes за разработку того, что можно назвать самыми точными оптическими часами на сегодняшний день. Это устройство, названное Криогенным сапфировым генератором (Cryogenic Sapphire Oscillator), или сапфировыми часами, было разработано специалистами института Institute for Photonics and Advanced Sensing университета Аделаиды совместно со специалистами компании Cryoclock Pty Ltd.Согласно имеющейся информации, сапфировый резонатор часов, охлаждаемый до сверхнизкой температуры, представленный на втором снимке, излучает чистейший сигнал с очень малым уровнем собственных шумов. Это позволяет часам, работающим на основе этого сигнала, ошибаться в отсчете времени на 1 секунду более чем за 40 миллионов лет. По этому параметру новые сапфировые часы превосходят приблизительно в тысячу раз большинство имеющихся на рынке коммерческих устройств такого же класса.Предназначением новых сапфировых часов является обеспечение точного опорного временного сигнала для нуждающихся в этом электронных схем и устройств. "Беспрецедентная точность сапфировых часов обеспечивает огромный потенциал для модернизации оборонной радарной системы Jindalee Over-The-Horizon Radar Network (JORN), которая контролирует воздушное пространство к северу от Австралии" - рассказывает профессор Андрэ Лютэн (Andre Luiten), директор института Photonics and Advanced Sensing и руководитель данного проекта.Помимо радарной системы JORN, для которой изначально разрабатывались новые сапфировые часы, они могут быть использованы и в более мирных целях. К примеру, такие же часы могут обеспечить более стабильный сигнал для радарных систем слежения за космическим пространством, которые, благодаря этому, получат возможность отслеживания на больших расстояниях более меньших объектов, двигающихся с относительно небольшой скоростью.