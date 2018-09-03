Квантовая механика дала весьма неожиданное решения парадокса "курица или яйцо"

Известный большинству людей парадокс
, формулирующийся фразой "что появилось первым - курица или яйцо
?", был предложен философами Древней Греции для описания одной из проблем, связанных с причинно-следственными связями. И недавно группа ученых из университета Квинсленда и института NEEL, показала, что прав был Аристотель, который считал, что курица и яйцо появились одновременно. Ведь с точки зрения законов квантовой физики и курица, и яйцо могут существовать не только в одно и то же самое время, но и находиться в одной и той же точке пространства.
"Одной из странностей квантовой механики связь причины и следствия может не быть такой, как это принято считать с точки классической физики, когда явление-причина вызывает за собой явление-следствие" - рассказывает доктор Джекки Ромеро (Dr Jacqui Romero), - "В квантовой физике явление-следствие может произойти одновременно с явлением-причиной или даже без появления этой причины".
"Возьмем пример - когда вы каждый день добираетесь на работу, вы проделываете часть пути на автобусе или троллейбусе, пересаживаясь затем на метро" - рассказывает доктор Ромеро, - "Совершая обратный путь, вы садитесь сначала на метро, а затем на автобус. Но в квантовом мире эти события могут произойти как одновременно, так и в обратном порядке. Это называется неопределенностью причинно-следственных связей, и это мы не можем наблюдать в окружающем нас нормальном мире".
Для наблюдения данного эффекта в лабораторных условиях исследователи использовали установку, названную фотонным квантовым переключателем (photonic quantum switch). В этом устройстве события-причины и события-следствия были заключены в виде поляризации фотонов света. "Измеряя угол поляризации фотонов, выходящих из квантового выключателя, мы смогли установить в каких условиях нарушался порядок преобразования от причины к следствию, а при каких - он оставался "правильным"".
"Наши исследования являются лишь первым практическим доказательством существования неопределенности причинно-следственных связей" - пишут исследователи, - "Изучив более тщательно это явление в будущем, мы сможем его использовать на практике для создания более эффективных квантовых компьютеров, квантовых коммуникационных технологий и многого другого".