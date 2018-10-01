Нобелевская премия 2018 года в области физики присуждена за создание "инструментов, сделанных из света"

Нобелевская премия 2018 года в области физики была присуждена Артуру Ашкину (Arthur Ashkin), Жерару Муру (Gerard Mourou) и Донне Стрикленд (Donna Strickland) за их новаторские разработки, позволившие превратить лазерный свет в мощные научные инструменты. К примеру, Артур Ашкин, исследователь из лаборатории Bell Labs, является изобретателем оптического пинцета, сфокусированного особым образом луча света, которым можно захватывать микроскопические частицы, такие как живые клетки, и манипулировать ими для их тщательного и неразрушающего изучения.Жерар Муру, ученый из французского Ecole Polytechnique и Мичиганского университета, Донна Стрикленд из университета Ватерлоо, Канада, в свое время разработали ряд оптических лазерных технологий, в том числе и технологию особой фокусировки лучей лазерного света, которая позволяет во много раз увеличить их интенсивность."Миллиарды людей сейчас пользуются каждый день оптическими приводами, лазерными принтерами, сканерами. Медики достаточно широко используют терапевтические методы и проводят хирургические вмешательства с применением лазерного света" - рассказывает Ольга Ботнер (Olga Botner), член Нобелевского комитета, - "И в большинстве этих устройств, так или иначе, используются технологии, разработанные нашими новыми лауреатами"Также интересен тот факт, что Донна Стрикленд стала третьей за всю историю женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике. Первой такой женщиной в 1963 году стала Мария Гёпперт-Майер (Maria Goeppert-Mayer) за свою работу в области структуры атомных ядер.Когда кто-то из репортеров спросил Донну Стрикленд, каково быть третьей по счету физиком-нобелевским лауреатом, она крайне удивилась. "Действительно? Я считала, что должно было быть больше" - заявила Донна Стрикленд, - "Очевидно, мой случай, наверное, надо особо отметить и я очень рада чести стать одной из этих женщин".