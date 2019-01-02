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Ученые нашли вид сильных взаимодействий, при помощи которых свет и звук сплелись в своеобразном "танце"

Кольцевой резонатор


Группа исследователей из Национальной физической лаборатории, Оксфордского университета и Имперского колледжа в Лондоне обнаружили новый вид сильных взаимодействий и экспериментально продемонстрировали, что эти взаимодействия могут обеспечить сильное сцепление между светом и высокочастотными акустическими колебаниями, превратив их в единую "субстанцию". Данный эффект, точнее, технологии на его основе, могут оказать в будущем влияние на развитие областей классической, квантовой обработки информации и других квантовых технологий.

Ключевым моментом данного достижения стала реализация оптического аналога эффекта "шепчущей галереи", когда свет, отраженный множество раз от внутренней поверхности кольцевого стеклянного резонатора, может курсировать в этом резонаторе практически бесконечно долгое время. "В кольцевой стеклянный резонатор можно поместить чрезмерное количество света, движение которого "встряхивает" молекулы материала резонатора, что приводит к возникновению акустических колебаний" - рассказывает доктор Паскаль Дел'Хей (Pascal Del'Haye), ученый из Национальной физической лаборатории.

Поскольку свет циркулирует внутри стеклянной окружности, он начинает взаимодействовать с создаваемыми им же акустическими волнами, частота которых составляет 11 ГГц. Такое взаимодействие позволяет обмен энергией между светом и звуком в обоих направлениях. Однако, при нормальных условиях и свет, и звуковые колебания попадают под влияние процессов, аналогичных трению, что ограничивает количество обмениваемой энергии и препятствует им "сцепиться" еще в большей степени. Ученые решили проблему "трения" при помощи использования двух видов резонанса. Это, в свою очередь, позволило им получить очень высокий уровень сцепления между светом и звуком, что проявилось в виде "подписей" особого вида.

В настоящее время ученые уже заняты подготовкой к следующей серии экспериментов, которые будут проводиться при температурах, близких к температуре абсолютного нуля. "Это позволит нам исследовать во всех тонкостях очень чувствительные к внешним воздействиям особенности квантового поведения "конгломерата" света и звука" - рассказывает доктор Майкл Вэннер (Michael Vanner), научный руководитель проекта и ученый из Имперского колледжа в Лондоне, - "И мы надеемся, что полученные нами результаты окажут огромное влияние на развитие квантовых технологий будущего".


Ключевые слова:
Резонатор, Движение, Свет, Акустические, Волны, Колебания, Энергия, Обмен, Сцепление, Взаимодействие

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 20:17
    #1 Написал: Filin

    Публикаций: 0
    Комментариев: 15
    "начинает взаимодействовать с создаваемыми им же акустическими волнами, частота которых составляет 11 ГГц"

    Хотелось бы почитать проект эксперимента (тех. обоснование), т.к. в голове не укладывается ТАКАЯ частота звука. Думаю, амплитуда и, соответственно - интенсивность ничтожна, иначе требуемая мощность зашкаливала бы (согласно формуле). Возникает вопрос обратного порядка - невероятно точно калиброванного аттрактора при столь фемтоскопическом диапазоне силы воздействия для осуществления стабильного резонанса.

    P.S. Когда писал комментарий еще глубже осмыслил суть эксперимента и немножко обалдел - похоже фантасты ошиблись, перенося в 30-е века многие "невероятные" технологии, такими темпами у фантастов через 100 лет или даже меньше не останется работы... ;)


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    Сегодня, 20:46
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4244
    Цитата: Filin
    Хотелось бы почитать

    Ну вот самый первый-первый первоисточник - Первоисточник


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