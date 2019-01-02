CERN публикует детали проекта коллайдера следующего поколения
Ученые Европейской организации ядерных исследований CERN, в распоряжении который имеется самый большой и мощный ускоритель частиц на сегодняшний день, поделились с общественностью своим видением многомиллиардного пректа коллайдера следующего поколения. Этот коллайдер, согласно их мнению, позволит в течение первого десятилетия работы вскрыть большее количество тайн и загадок, связанных с материей, устройством Вселенной и другими областями фундаментальной физики.
Согласно предоставленным планам, коллайдер следующего поколения, 100-километровый Future Circular Collider, может быть построен и начать работу уже к 2040 году. Его месторасположение будет находиться в том же районе, где находится сейчас Большой Адронный Коллайдер, диаметр кольца туннеля которого составляет 27 километров.
Руководство CERN ожидает, что представители 22 государств-членов организации в течение ближайших нескольких лет рассмотрят данный проект и примут решение о возможности его реализации. В случае принятия положительного решения сооружение коллайдера Future Circular Collider будет вестись параллельно с сооружением еще одного нового электронно-позитронного коллайдера, а общая стоимость этих проектов оценивается в 9 миллиардов евро.
На втором этапе проекта Future Circular Collider к уже существующему оборудованию будет добавлено дополнительное оборудование, использующее в своих целях явление сверхпроводимости. Этот этап оценивается еще в 15 миллиардов евро, а коллайдер Future Circular Collider, наделенный новыми возможностями, может начать работу где-то в конце 2050-х годов. В результате всего этого кольцо ускорителя Future Circular Collider будет способно ускорять протоны до уровня энергии в 100 ТэВ, что намного больше 17 ТэВ, до которых разгоняет частицы нынешний коллайдер.
Отметим, что работы над проектом коллайдера Future Circular Collider ведутся уже в течение пяти лет, а целью этого проекта является "начало новой эры исследований в области физики высоких энергий после того, как нынешний Большой Адронный Коллайдер полностью исчерпает свои возможности".
Пока еще никто не может сказать точно, какую именно практическую пользу может принести миру коллайдер Future Circular Collider. Но, со слов Фабиолы Джанотти (Fabiola Gianotti), Генерального директора CERN, на этом ускорителе может быть сделано некое фундаментальное открытие, сравнимое по важности с открытием электрона в 1897 году. Как мы помним, это открытие, в свою очередь, привело к развитию электронной промышленности, доля которой в мировой экономике составляет около 3 триллионов долларов на настоящий момент времени.