Разработана технология передачи тайных аудио-сообщений при помощи лазерного света

Новая технология, разработанная в одной из лабораторий Массачусетского технологического института, позволяет передавать аудио-сообщения, предназначенные для ушей только одного человека, на расстояние до нескольких метров. Ключевую роль в этой технологии играет свет специально настроенного лазера, который возбуждает и заставляет колебаться молекулы воды, находящиеся в воздухе. Область применения такой технологии достаточно широка, начиная от военных технологий, целевой рекламы и многого другого, где в силу каких-либо причин использование наушников является неприемлемым или нецелесообразным.Не стоит волноваться по поводу "лазера, нацеленного на ваше ухо", разработчики технологии утверждают, что все это полностью безопасно для человека. "Это - первая подобная система, в которой используются лазеры, излучение которые полностью безопасно для глаз и кожи человека" - рассказывается Чарльз М. Уинн (Charles M. Wynn), руководитель исследовательской группы.Основным компонентом системы является тулиевый лазер, излучающий в диапазоне 1.9 микрометра. Свет этого диапазона эффективно поглощается молекулами воды водяного пара, присутствующего в воздухе, что приводит к возникновению фотоакустического эффекта. При этом, для качественной работы новой лазерной технологии требуется очень малое количество воды в воздухе, она будет нормально работать даже в самых сухих условиях.Некоторое время ученые потратили на выбор одной из методик передачи звука при помощи лазерного света. Первой технологией являлась простейшая амплитудная модуляция лазерного света, которая позволяла воспроизвести звук, улавливаемый микрофоном, на расстоянии до 2.5 метров. Во втором методе модуляция света не использовалась, ключевым моментом этого метода, который получил название динамической фотоакустической спектроскопии, являлись зеркала и многократное отражение света, создававшего биения на требуемой звуковой частоте. Этот второй метод позволяет получать звуковые колебания большей амплитуды или предавать звуковую информацию на большие расстояния.В результате проб различных методов ученые разработали свой метод, использующий только лучшие черты от двух описанных выше методов передачи звука. И в результате экспериментальный образец устройства обеспечил передачу звука с уровнем в 60 децибелл (уровень нормального разговора) на расстоянии до нескольких метров."Сейчас у нас имеется первый опытный образец, который служит доказательством работоспособности лазерной технологии передачи звука" - рассказывает Чарльз М. Уинн, - "И мы надеемся, что это, в конечном счете, станет коммерческой технологией в самом ближайшем времени".