WATCHMAN - подземный датчик, способный удаленно контролировать каждую атомную станцию в мире

В недрах 1.1-километрвой шахты ICL Boulby, расположенной в Норт-Йоркшире, Великобритания, будет построен новый 6 500-тонный датчик WATCHMAN, способный улавливать и измерять параметры частиц антинейтрино, которые являются крошечными субатомными частицами, вырабатываемыми на Земле различными источниками, в основном атомными электростанциями. Согласно планам, сооружение датчика должно быть завершено в 2022 году, а дальнейшая его модернизация позволит отслеживать с его помощью даже небольшие партии оружейных ядерных материалов.Представители Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) сообщили, что большая глубина размещения датчика позволит уменьшить на несколько порядков влияние на него частиц космических лучей, постоянно "бомбардирующих" Землю. А "опорным" источником антинейтрино для датчика WATCHMAN является Хартпульская атомная электростанция, находящаяся на удалении около 25 километров.Внутри датчика WATCHMAN (WATer CHerenkov Monitor of ANtineutrinos) будет заключаться 5 000 тонн воды, очищенной до очень высокой степени. В эту воду будут введены следовые концентрации примеси, содержащей гадолиний, элемент, который позволит увеличить чувствительность датчика по отношению к антинейтрино.Напомним нашим читателям, что частицы нейтрино и антинейтрино создаются Солнцем и другими звездами в очень больших количествах. Но, малая масса этих частиц и отсутствие у них электрического заряда, являются причиной того, что эти частицы крайне редко взаимодействуют с обычной материей. Это, в свою очередь, значительно затрудняет изучение частиц нейтрино, которые, зачастую, несут с собой информацию об областях космоса, где они были рождены и через которые они прошли во время путешествия.Высокая чувствительность датчика WATCHMAN позволит с его помощью регистрировать нейтрино и антинейтрино, порожденные взрывами сверхновых звезд, произошедших где-то в пределах нашей галактики. Слежение за этими и некоторыми другими высокоэнергетическими событиями во Вселенной, станет ощутимым вкладом, который буден вносить датчик в мировую науку."Вся прелесть датчика WATCHMAN заключается в том, что он позволит нам узнать больше о Вселенной сразу на нескольких уровнях" - рассказывает доктор Мэтью Мэлек (Dr Matthew Malek) из Шеффилдского университета, научный руководитель проекта со стороны Великобритании, - "С его помощью мы досконально изучим один из видов естественных "стандартных блоков", частицы нейтрино, и мы будем использовать получаемую информацию для поисков взрывов сверхновых в различных частях нашей галактики".