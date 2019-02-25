Машины-монстры: Новый электронный микроскоп, способный снимать видео на субатомном уровне и вырабатывающий 4 терабайта данных каждую минуту

Специалисты Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали новый электронный датчик, способный производить захват видео процессов, происходящих на атомарном и субатомном уровне. Скорость работы этого датчика намного превышает все, что было сделано ранее, и теперь при помощи электронного микроскопа с новым датчиком станет возможным изучение процессов, происходящих в аккумуляторных батареях, поиск дефектов в элементах структуры полупроводниковых чипов, определение структуры и свойств новых искусственных материалов.В настоящее время новый электронный датчик является самым быстрым работоспособным датчиком, который значительно расширяет горизонты использования электронной микроскопии. Он может делать запись видео на атомарном уровне в 60 раз быстрее, чем другие датчики. Это, в свою очередь, позволит ученым просматривать плавную запись хода экспериментов, а не смотреть, в лучшем случае, на слайд-шоу, как это было возможно ранее.Электронный датчик, получивший название 4D Camera, вырабатывает огромный поток данных, объем которого составляет 4 терабайта в минуту. Это эквивалентно суммарному потоку данных при одновременном просмотре 60 тысяч видео в HD-разрешении. Такой поток данных вынудил ученых создать целую широкополосную сеть, способную передать данные от микроскопа к суперкомпьютеру, выполняющему обработку поступающих данных практически в режиме реального времени.Огромное количество данных видеосъемки позволяет ученым рассмотреть движение каждого отдельного электрона, принимающего участи в контролируемом процессе. "Благодаря большому количеству получаемых данных мы сможем проводить достаточно сложные эксперименты с образцами только один раз" - рассказывает Джим Систон (Jim Ciston), научный сотрудник лаборатории имени Лоуренса, - "Больше не будет необходимости повторного проведения одного и того же эксперимента при различных углах и других условиях съемки происходящих процессов".