 | Вчера, 06:09 | Новости науки и техники

Ученые нашли новый способ управления скоростью света

Импульс света


Группа исследователей из университета Центральной Флориды нашла новый способ управления скоростью импульса света. Мало того, что этот метод позволяет ускорить или замедлить импульс света, он также позволяет изменить знак значения скорости на обратный, т.е. заставляет свет двигаться в противоположном направлении. Данное достижение в ближайшем будущем может привести к появлению новых высокоэффективных оптических коммуникационных систем, "замедленные" импульсы света можно будет использовать в качестве буферного хранилища данных, что позволит предотвратить информационные потери.

Отметим, что это далеко не первая попытка реализации технологии управления скоростью света, но практически во всех других подобных технологиях для этого использовались различные материалы, имеющие разные показатели коэффициента преломления, скорости распространения света и других оптических характеристик. Новый способ является первым способом, позволяющим замедлить или ускорить свет в открытом пространстве, не используя никакого материала в качестве световода.

В своих экспериментах ученые показали, что они могут ускорить импульс до скорости, в 30 раз превышающей нормальную скорость света, замедлить его до половины от изначальной скорости и даже послать этот импульс в обратном направлении. Такие чудеса со светом им позволяет творить устройство под названием пространственный оптический модулятор. Если говорить простым языком? не вдаваясь в физические и математические дебри, то этот модулятор позволяет смешивать в различных пропорциях пространственные и временные параметры импульса света, что в свою очередь, позволяет регулировать скорость этого импульса.

"Теперь мы можем управлять скоростью света, затрагивая непосредственно сам импульс и реорганизовывая заключенную в нем энергию. Реорганизация энергии импульса проявляется в смешивании его пространственных и временных степеней свободы" - пишут исследователи, - "Пока все это является лишь первым шагом обширных будущих исследований, результаты которых могут привести к появлению совершенно новых коммуникационных и других оптических технологий".


Ключевые слова:
Свет, Импульс, Скорость, Энергия, Управление, Оптический, Модулятор

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Ученые-физики создали новый тип простейшего квантового "жесткого диска" д ...
  • Создана наноантенна, способная изменить направление распространения света, ...
  • Создано оптическое волокно, способное укорачивать идущие по нему импульсы с ...
  • Самые короткие импульсы лазерного света позволят получить снимки электронов ...
  • Учеными создано устройство, замедляющее скорость света простым "поворотом ...



    •
     | Комментарии: 7 | Распечатать
    Вчера, 08:34
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4254
    ускорить импульс до скорости, в 30 раз превышающей нормальную скорость света

    А как же Эйнштейн? Он что был неправ, говоря о том, что ничто не может двигаться быстрее скорости света? Или к самому свету это не относится?


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Вчера, 09:42
    #2 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 318
    Цитата: FomaNeverujuwij
    А как же Эйнштейн? Он что был неправ, говоря о том, что ничто не может двигаться быстрее скорости света? Или к самому свету это не относится?


    Не комментируя информацию данной статьи, наиболее вероятно, Эйнштейн во многом был неправ, и.... возможно преднамеренно.
        
    Вчера, 12:45
    #3 Написал: Pulsar

    Публикаций: 0
    Комментариев: 393
    FomaNeverujuwij, думаю, что очередная ошибка перевода. Иначе бы все СМИ только об этом и говорили.
        
    Вчера, 14:54
    #4 Написал: Джон

    Публикаций: 0
    Комментариев: 25
    "... В своих экспериментах ученые показали, что они могут ускорить импульс до скорости, в 30 раз превышающей нормальную скорость света, замедлить его до половины от изначальной скорости и даже послать этот импульс в обратном направлении..."

    Интересно, каким инструментом они определят эту сверхсветовую скорость?

    Pulsar, - СМИ не о чем говорить, так как это всего лишь предположение ученых.
        
    Вчера, 18:15
    #5 Написал: smalcom

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    > в 30 раз превышающей нормальную скорость света
    Скорей всего имеется в виду скорость для данного материала.
        
    Вчера, 18:51
    #6 Написал: Deepsoul

    Публикаций: 0
    Комментариев: 19
    Тут речь не о передачи энергии фотонами быстрее скорости света, а о передачи «информации», например, фазы световой волны. Ограничений на скорость таких штук нет. Простой пример, запущенный с земли луч может оставлять зайчик на соседней галактике передвигающийся со скоростью во много раз быстрее скорости света, но толку от этого никакого :)
        
    Вчера, 19:46
    #7 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 572
    Похоже, эта заметка должна была выйти 1 апреля, но по какой-то причине слегка задержалась.
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009