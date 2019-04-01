Ученые нашли новый способ управления скоростью света

Группа исследователей из университета Центральной Флориды нашла новый способ управления скоростью
импульса света. Мало того, что этот метод позволяет ускорить или замедлить импульс света, он также позволяет изменить знак значения скорости на обратный, т.е. заставляет свет двигаться в противоположном направлении. Данное достижение в ближайшем будущем может привести к появлению новых высокоэффективных оптических коммуникационных систем, "замедленные" импульсы света можно будет использовать в качестве буферного хранилища данных, что позволит предотвратить информационные потери.
Отметим, что это далеко не первая попытка реализации технологии управления скоростью света
, но практически во всех других подобных технологиях для этого использовались различные материалы
, имеющие разные показатели коэффициента преломления, скорости распространения света и других оптических характеристик. Новый способ является первым способом, позволяющим замедлить или ускорить свет в открытом пространстве, не используя никакого материала в качестве световода.
В своих экспериментах ученые показали, что они могут ускорить импульс до скорости, в 30 раз превышающей нормальную скорость света
, замедлить его
до половины от изначальной скорости и даже послать этот импульс в обратном направлении. Такие чудеса со светом им позволяет творить устройство под названием пространственный оптический модулятор. Если говорить простым языком? не вдаваясь в физические и математические дебри, то этот модулятор позволяет смешивать в различных пропорциях пространственные и временные параметры импульса света, что в свою очередь, позволяет регулировать скорость этого импульса.
"Теперь мы можем управлять скоростью света, затрагивая непосредственно сам импульс и реорганизовывая заключенную в нем энергию. Реорганизация энергии импульса проявляется в смешивании его пространственных и временных степеней свободы" - пишут исследователи, - "Пока все это является лишь первым шагом обширных будущих исследований, результаты которых могут привести к появлению совершенно новых коммуникационных и других оптических технологий".