Установлен новый официальный рекорд в области высокотемпературной сверхпроводимости

Ученым из Германии недавно удалось установить новый рекорд в области высокотемпературной сверхпроводимости, они добились отсутствия электрического сопротивления материала при температуре в 250 Кельвинов (-23 градуса Цельсия)
. Отметим, что предыдущий подобный рекорд был установлен в 2014 году этой же группой ученых из Института химии Макса Планка
, и он составлял на тот момент 203 Кельвина (-70 градусов Цельсия).
Сверхпроводимость, явление, обнаруженное в 1911 году, заключается в отсутствии электрического сопротивления в материале при движении по нему электрического тока. Помимо этого, при очень низких температурах в определенных материалах возникает так называемый эффект Мейснера, который заключается в вытеснении собственных магнитных полей материала из его объема наружу.
Высокотемпературная сверхпроводимость, которая может возникать при температурах выше 0 градусов Цельсия, уже давно является камнем преткновения для ученых
. Если это будет достигнуто, то высокотемпературная сверхпроводимость станет тем, что в прямом смысле произведет революцию в области энергетики, электроники и во многих других областях.
Предыдущий рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был достигнут при помощи сульфида водорода, сероводорода, помещенного под давление в 150 гПа. Для сравнения, давление в центре ядра Земли достигает значения от 330 до 360 гПа. В случае нового рекорда был использован гидрид лантана, а давление, при котором он переходил в сверхпроводимое состояние при температуре -23 градуса Цельсия, составило 170 гПа.
Отметим, что с использованием гидрида лантана явление сверхпроводимости было впервые получено в начале этого года при температуре 215 Кельвина (-58.15 градуса Цельсия). И, спустя всего несколько месяцев, сверхпроводимость была получена уже при рекордно высокой температуре, раной половине средней зимней температуры на Северном полюсе.
В современной науке есть три основных теста, прохождение которых служит доказательством наличия высокотемпературной сверхпроводимости. Это достижение нулевого сопротивления при температуре, ниже критической точки, сохранение сверхпроводимости при замене атомов материала ил более тяжелыми изотопами, и возникновение эффекта Мейснера.
Германским ученым удалось пройти первые два теста, а третий тест провести было невозможно из-за крошечных размеров используемого образца материала. Создаваемое им магнитное поле оказалось так же столь малым, что оно вышло за пределы чувствительности даже самого совершенного магнитометра.
Немецкие ученые ожидают, что в скором времени группы из других стран и других научных организаций проведут свои собственные эксперименты, подтверждающие сделанное ими открытие. И, вполне возможно, что кому-нибудь все же удастся зарегистрировать эффект Мейснера в сверхпроводящем гидриде лантана.