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В компании Tokamak Energy созданы электромагниты со сверхпроводящими обмотками, вырабатывающие поле, силой 24.4 Тесла

Высокотемпературный сверхпроводящий электромагнит


Инженеры энергетической компании Tokamak Energy преуспели в деле создания новых электромагнитов с высокотемпературными сверхпроводящими обмотками, которые в состоянии выработать магнитное поле с рекордной для таких магнитов силой в 24.4 Тесла. Обмотки магнитов изготовлены из материала REBCO (Rare Earth - Barium - Copper Oxide), ленты из которого выпускает компания HTS. Пакет обмотки, толщиной в 50 миллиметров, охлаждается до температуры в 21 Кельвин, что можно считать достаточно высокой температурой получения явления сверхпроводимости.

Конструкция созданных электромагнитов достаточно проста, крайне надежна и недорога в изготовлении. Помимо этого, устройство электромагнитов делает их мало зависимыми от дефектов, возникающих при изготовлении. Помимо с этим, электромагниты отлично выдерживают кратковременную внезапную потерю сверхпроводимости, вызываемую собственным магнитным полем и другими эффектами, называемыми в сумме подавлением.

Данное достижение является весьма существенной вехой на пути к созданию коммерческих технологий получения энергии путем термоядерного синтеза. Таки сильные магнитные поля, которые вырабатываются новыми магнитами, необходимы для реакторов типа токамак, из этих полей формируется своего рода ловушка, удерживающая разогретое до сверхвысоких температур ядерное топливо, которое находится в форме электрически заряженного газа, плазмы.

И в заключение следуем отметить, что данное достижение было сделано гораздо раньше намеченного ранее срока благодаря работе инженеров компании HTS. Эти инженеры сумели быстро завершить разработку и изготовление лент нового типа из материала REBCO, что было изначально запланировано только к концу 2020 года. А следующим шагом, который инженеры Tokamak Energy собираются сделать в самом ближайшем времени, станет увеличение мощности и габаритных размеров высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, и модернизация их конструкции так, что их уже можно будет использовать на реакторах типа токамак.


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