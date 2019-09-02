В компании Tokamak Energy созданы электромагниты со сверхпроводящими обмотками, вырабатывающие поле, силой 24.4 Тесла

Инженеры энергетической компании Tokamak Energy преуспели в деле создания новых электромагнитов с высокотемпературными сверхпроводящими обмотками
, которые в состоянии выработать магнитное поле с рекордной для таких магнитов силой в 24.4 Тесла. Обмотки магнитов изготовлены из материала REBCO (Rare Earth - Barium - Copper Oxide), ленты из которого выпускает компания HTS. Пакет обмотки, толщиной в 50 миллиметров, охлаждается до температуры в 21 Кельвин, что можно считать достаточно высокой температурой получения явления сверхпроводимости.
Конструкция созданных электромагнитов достаточно проста, крайне надежна и недорога в изготовлении. Помимо этого, устройство электромагнитов делает их мало зависимыми от дефектов, возникающих при изготовлении. Помимо с этим, электромагниты отлично выдерживают кратковременную внезапную потерю сверхпроводимости, вызываемую собственным магнитным полем и другими эффектами, называемыми в сумме подавлением.
Данное достижение является весьма существенной вехой на пути к созданию коммерческих технологий получения энергии путем термоядерного синтеза. Таки сильные магнитные поля, которые вырабатываются новыми магнитами, необходимы для реакторов типа токамак
, из этих полей формируется своего рода ловушка, удерживающая разогретое до сверхвысоких температур ядерное топливо, которое находится в форме электрически заряженного газа, плазмы.
И в заключение следуем отметить, что данное достижение было сделано гораздо раньше намеченного ранее срока благодаря работе инженеров компании HTS. Эти инженеры сумели быстро завершить разработку и изготовление лент нового типа из материала REBCO, что было изначально запланировано только к концу 2020 года. А следующим шагом, который инженеры Tokamak Energy собираются сделать в самом ближайшем времени, станет увеличение мощности и габаритных размеров высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, и модернизация их конструкции так, что их уже можно будет использовать на реакторах типа токамак.