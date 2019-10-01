Физики выдвинули предположение, что за исчезновение антиматерии во Вселенной несет ответственность так называемая "тройка Хиггса"

Уже достаточно долгое время ученые пытаются найти объяснение тому, почему в доступной для наблюдений части Вселенной находится больше обычной материи, чем антиматерии, ведь во время Большого Взрыва должно было образоваться их одинаковое количество. И недавно, группа исследователей из Национальной лаборатории Брукхейвена и Канзасского университета выдвинула теорию, которая может послужить объяснением загадки несоответствия количества материи и антиматерии.
Благодаря исследованиям космического микроволнового фона (реликтового излучения), сейчас известно, что разницы в количестве материи и антиматерии не наблюдалась сразу после Большого Взрыва, она, эта разница, образовалась несколько позже. Согласно имеющимся теориям, в то время силы взаимодействий еще не успели разделиться на четыре фундаментальных типа (гравитация, электромагнетизм, сильные и слабые ядерные взаимодействия) и они действовали как одна единая сила, определяющая какие-то невероятно экзотические физические законы.
Помимо этого, недавние эксперименты
на Большом Адронном Коллайдере указали на существование очень высокоэнергетического бозона Хиггса
, масса которого составляет 125 ГэВ/с2. Более того, ученые также получили подсказки, намекающие на существование целого ряда видов высокоэнергетических бозонов Хиггса
.
Два аспекта, упомянутые во втором и третьем абзацах, и легли в основу новой теории. Согласно этой теории, перед моментом появления несоответствия количеств материи и антиматерии, во Вселенной существовало большое количество высокоэнергетических бозонов Хиггса трех разных типов. Эти три типа, которые получили название "тройка Хиггса", распадались в течение короткого промежутка времени, порождая поток частиц
обычной материи, которые, сталкиваясь с частицами антиматерии, взаимно уничтожались, аннигилировали.
Если такой процесс продолжался достаточно долго, то его следствием стало исчезновение большей части антиматерии во Вселенной. Однако, количество получающихся при распаде "тройки Хиггса" частиц барионной материи было намного больше количества частиц образовавшейся антиматерии и, поэтому, в нынешней Вселенной мы наблюдаем только барионную материю.
Для того, чтобы такая необычная теория могла быть признанной, ученым потребуется обнаружить и идентифицировать два новых типа частиц Хиггса, обладающих столь высокой энергией и массой для того, чтобы в случае распада
произвести достаточное количество барионной материи. Кроме этого, потребуется найти и идентифицировать достаточно короткий период в "жизни" Вселенной, когда было "утеряно" больше количество антиматерии, что привело к расщеплению одной силы на четыре вида фундаментальных сил.