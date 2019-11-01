Ученые CERN ищут вход в "темный мир" при помощи антиматерии

Поиски таинственной темной материи
, которой, согласно теории, во Вселенной в пять раз больше, чем обычной материи, пока еще не принесли положительных результатов
, несмотря на массу попыток и экспериментов, направленных на обнаружение частиц, являющихся основой "темной стороны". И теперь исследователи из Европейской организации ядерных исследований CERN в рамках эксперимента BASE (Baryon Antibaryon Symmetry Experiment) используют совершенно новый подход, заключающийся в применении еще одной очень странной субстанции - антиматерии.
Темная материя и антивещество являются предметами двух самых важных и нерешенных загадок современной физики и астрофизики. Согласно данным астрономических наблюдений, в пространстве Вселенной находится гораздо большая масса
, чем масса материи, которую мы можем непосредственно видеть. И то, на что приходится эта масса, получило название темной материи. Нам пока еще неизвестно, из чего состоит эта темная материя, но существует целый ряд теорий, объясняющих это явление
, главными действующими "лицами" которых являются экзотические электрически заряженные частицы, темные фотоны, сверхтяжелые гравитино
и даже некая "темная жидкость", имеющая отрицательную массу
.
Антивещество, с другой стороны, является достаточно реальной вещью, которую ученые могут получить и изучить непосредственно. В сущности, антиматерия это практически та же самая барионная материя, частицы которой имеют противоположный заряд и у каждой частицы обычной материи имеется свой анти-двойник. И когда частица обычной материи сталкивается с частицей антиматерии, они обе исчезают, аннигилируют
, порождая энергетическую вспышку. Современные космологические модели указывают на то, что в момент Большого Взрыва во Вселенной образовалось одинаковое количество материи и антиматерии, но все то, что мы наблюдаем сейчас, состоит из обычной материи. И отсюда вытекает вопрос - куда же подевалась вся антиматерия?
В своих новых исследованиях ученые CERN занялись изучением возможной связи между темной материей и существующей асимметрией количества материи и антиматерии. Для этого они использовали эксперимент, суть которого подобна экспериментам, проводившимся ранее. Обычно в установках для поисков темной материи находится некоторое количество частиц обычного вещества, изолированных от окружающей среды. И ученые ищут в среде этих частиц различные аномалии, которые могут являться результатами взаимодействия между материей и темной материей.
Однако, сейчас исследователи CERN пошли чуть другим путем, вместо частиц обычной материи они использовали частицы антиматерии. Они взяли антипротоны, вырабатываемые специальным источником, и заключили их в устройстве, известном под названием ловушки Пеннинга, которое препятствует контакту частиц антиматерии с частицами материи. После этого была проведена процедура выравнивания спинов антипротонов и эти спины контролировались более, чем тысячу раз на протяжении трех месяцев.
Идея эксперимента заключается в проведении измерений и вычислении средней частоты вращения антипротонов за длительный промежуток времени. И если с этой частотой происходит нечто необычное, это может стать доказательством вмешательства частиц темной материи.
В частности поиски были нацелены на поиски частиц-аксионов
, который, как известно, являются одними из основных кандидатов
на "звание" частиц темной материи. Эти частицы электрически нейтральны, они очень легки и их потоки пронзают пространство Вселенной, лишь изредка взаимодействуя как с материей, так и с антиматерией. Поиски следов взаимодействия аксионов с обычной материей уже были безрезультатно проведены в ходе предыдущих экспериментов и сейчас ученые CERN провели подобные поиски с участием антиматерии.
Однако, как и ранее, ученым не удалось обнаружить никаких значимых сигналов взаимодействия антивещества и темной материи. Но такой результат не является абсолютно бесполезным для науки, это указывает на то, что взаимодействие между антипротонами и аксионами не происходит на уровне энергии от 0.1 до 0.6 ГэВ в зависимости от массы аксионов. Такое медленное и утомительное исключение возможных
диапазонов масс и энергий позволит ученым, в конце концов, обнаружить и изучить природу таинственной темной материи.
Начиная эксперимент, ученые CERN не сильно надеялись на получение четких сигналов. Ведь получение сигнала в данном диапазоне массы и энергии означало бы наличие огромного несоответствия между свойствами вещества и антивещества, что шло бы вразрез с практически всеми существующими теориями. И может так статься, что в будущем данные, собранные в ходе эксперимента BASE станут существенным дополнением к знаниям о взаимоотношениях между материей и антиматерией, темной материей и антивеществом.