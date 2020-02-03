Машины-монстры: Самый мощный в мире синий лазер от компании Panasonic

Не так давно на демонстрации, проведенной в Осаке, Япония, представители компании Panasonic показали всему миру созданный ими самый яркий и самый мощный в мире синий лазер. Это достижение стало возможным благодаря использованию комбинации нескольких технологий - технологии прямых диодных лазеров (direct diode laser, DDL) и технологии объединения лучей с разной длиной волны (wavelength beam combining, WBC), благодаря которой на выходе устройства получается один мощный луч лазерного света синего цвета. Более того, данная технология позволяет масштабирование любого уровня и путем увеличения количества источников лазерного света можно увеличить мощность выходного луча до немыслимых значений.DDL-лазер представляет собой полупроводниковую систему, которая излучает сильно фокусированный луч света в заданном направлении. В отличие от других технологий твердотельных лазеров, технология DDL позволяет создавать более компактные и более эффективные устройства, позволяющие получить больший выход при меньших затратах потребляемой энергии, и это является ключевым моментом, благодаря которому такие лазеры широко используются в технологиях лазерной сварки, резки и т.п.Работы в данном направлении ведутся компанией Panasonic уже достаточно давно. С 2013 года компания сотрудничала с компанией TeraDiode (TDI), которая занималась разработкой WBC-технологий, а в 2017 году компания Panasonic просто поглотила компанию TDI, и это позволило в достаточно короткие сроки разработать эффективную технологию уменьшения длины волны лазерного света.Новый лазер компании Panasonic работает в достаточно узком диапазоне от 400 до 450 нанометров, хотя обычные синие лазеры перекрывают более широкий диапазон - от 360 до 480 нанометров. А в выходном луче устройства сконцентрирована энергия света, излучаемого сотней DDL-лазеров. При этом, лазерные диоды были изготовлены в виде матриц, расположенных на отдельных полупроводниковых кристаллах, на которых также находится вся необходимая управляющая электроника.Новый синий лазер, по мнению представителей компании Panasonic, является идеальным устройством для создания технологии микрообработки таких сложных материалов, как медь, серебро, золото и др., имеющих высокую теплопроводность. Теплопроводность этих материалов требует использования для их обработки такого количества энергии света, которое неспособны поставить не только лазерные системы, генерирующие менее энергетическое и более длинноволновое излучение, но и обычные системы синих лазеров, отстающие от новой системы минимум на два порядка по показателю выходной мощности.