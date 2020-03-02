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Машины-монстры: Ampere - новый электродвигатель, демонстрирующий рекордные энергетические показатели

Электродвигатель Ampere


Сотрудничество между британскими компаниями Equipmake и HiETA привело к появлению на свет нового электродвигателя, демонстрирующего рекордные на сегодняшний день энергетические показатели. Этот электродвигатель, получивший название Ampere, имеет самое высокое отношение вырабатываемой им мощности к его собственному весу, которое составляет 20 кВт на килограмм. Такие впечатляющие показатели были получены за счет использования инновационных технологий промышленной трехмерной печати, что позволило получить высокое значение эффективности охлаждения и уменьшить количество использованных конструкционных и магнитных материалов.

Электродвигатель Ampere способен выдавать пиковую мощность в 220 кВт при скорости вращения 30 тысяч оборотов в минуту. Его собственный вес не превышает 10 килограммов, что обеспечивает показатель плотности мощности в четыре раза больший, чем аналогичный показатель обычных электродвигателей.

Ключевым моментом в технологии изготовления электродвигателя Ampere является разработанная компанией HiETA технология выборочного лазерного плавления (Selective Laser Melting, SLM). Эта технология позволяет получать монолитные детали любой сложности и с высокой точностью, которые, в отличие от деталей, полученных при помощи более традиционной технологии выборочного лазерного спекания (Selective Laser Sintering, SLS), состоят из монолитного металла, а не из спекшихся друг с другом крупинок металлического порошка.

Использование технологии SLM позволило уменьшить размеры компонентов системы охлаждения в пять раз. При этом, все эти компоненты интегрированы непосредственно в конструкцию ротора, статора и корпуса электродвигателя без какого-либо ущерба их механической прочности и выполняемой ими основной функции. Это, в свою очередь, дало инженерам пространство для "маневров" и воплощения инновационных конструкторских решений.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


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Машины, Монстры, Ampere, Электродвигатель, Энергия, Мощность, Вес, Трехмерная, Печать, Лазер, Плавление

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