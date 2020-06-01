Новое объяснение "Антарктической загадки" не включает в себя возможности существования параллельных Вселенных

На протяжении некоторого времени заголовки все научных и околонаучных изданий пестрели информацией о том, что ученым, работающим в Антарктике, удалось обнаружить доказательства существования параллельной Вселенной, время в которой движется в обратном направлении. И не так давно, группе ученых удалось выдвинуть новое и более реалистичное объяснение найденных аномалий, которое не включает в себя понятий параллельных Вселенных.История начинается с того, что ученые, работающие на одной из антарктических научно-исследовательских станций, обнаружили две аномалии в данных проводимых ими экспериментов. Эти ученые занимались изучением космических лучей и, естественно, все их внимание было сосредоточено на происходящем выше земной атмосферы. Но никто не мог ожидать, что два пойманных ими "аномальных" сигнала прибыли к нам не из глубин космоса, а были "рождены" на Земле и устремились от поверхности в космос.Не зная факта земного происхождения аномальных сигналов, ученые опубликовали более 40 работ, выдвинув массу возможных вариантов объяснения аномалий. Некоторые предположили, что им удалось обнаружить признаки существования темной материи, другие посчитали виновником происходящего гипотетическую частицу - стерильное нейтрино. И все эти варианты объяснений прямо или косвенно вели к тому, что объяснением аномалий является существование параллельной Вселенной, состоящей из антивещества и время в которой движется в обратном направлении.Отметим, что понятие такой антивселенной уже давно известно ученым. Оно является следствием теоремы CPT-инвариантности (Charge, Parity and Time reversal symmetry), которая, согласно информации из Википедии, является фундаментальной симметрией физических законов при преобразованиях, включающих одновременную инверсию заряда, четности и времени. Ключевым моментом этой идеи является то, что во время Большого Взрыва образовались две противоположные Вселенные, наша и анти-вселенная, все в которой движется и развивается в обратном направлении.Несмотря на шумиху, поднятую в СМИ подобным объяснением, эта теория далека от логики и объективности, и результаты новых исследований дали нам намного более обоснованную и "приземленную" теорию.Аномальные данные, ставшие причиной ажиотажа в научных кругах, были получены в ходе эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna). Аппаратная часть этого эксперимента представляет собой сложный антенный комплекс, который поднимается при помощи воздушного шара на высоту около 37 километров. Находясь на такой высоте, комплекс регистрирует космические лучи и потоки частиц нейтрино, прибывающие из глубин космоса.Эксперимент ANITA находится в активной фазе с 2006 года, но, сначала в 2016 году, а затем и в 2018 году, антенный комплекс уловил два аномальных сигнала. Параметры этих сигналов во многом совпадали с параметрами потоков высокоэнергетических нейтрино, кроме того, что они прибывали не из космоса, а поднимались вверх из глубин, проходя толстый слой антарктических льдов.Обычно, частицы нейтрино не испытывают проблем с преодолением толщь земных пород или антарктических льдов, как в данном случае. Они практически не взаимодействуют с обычной материи, и такой частице ничего не стоит пронизать всю Землю, даже не заметив этого факта. Но в данном случае имелись все признаки высокоэнергетических нейтрино, которые вырабатываются только во время мощных космических катаклизмов, таких, как взрывы сверхновых, и такие нейтрино взаимодействуют с материей гораздо чаще, чем их "менее энергичные собратья". Учитывая это, становится очень маловероятным то, что высокоэнергетические нейтрино прошли сквозь планету, не коснувшись ничего на свое пути, и "врезались" только в поверхность находящегося на обратной стороне небольшого датчика.Все это указывает на то, что эти высокоэнергетические нейтрино все же имеют космическое происхождение, они просто отразились от слоя льда или того, что находится под ним, прежде чем попасться датчикам эксперимента ANITA. "Сначала мы посчитали, что виновником этого является так называемый "фирн", слой между снегом и ледниковым льдом" - пишут исследователи, - "Этот слой имеет непредсказуемые изменения его плотности, и при совпадении нескольких фактором он может стать эффективным отражателем высокоэнергетических нейтрино".Однако, ученые начали развивать эту идею дальше, и пришли к тому, что виновником событий с большей вероятностью, является не слой фирна, а озера, находящиеся подо льдами. И для того, чтобы создать "двойной аномальный сигнал" подо льдами Антарктики должны находиться два озера, разделенные достаточно большим расстоянием."Открытие, сделанное экспериментом ANITA, совершенно не тянет на Нобелевскую премию в области физики элементарных частиц" - пишут исследователи, - "Однако, это открытие имеет гораздо большее отношение к области гляциологии. И, вполне может быть, все это в будущем станет новым методом поиска небольших ледниковых озер, скрывающихся под толщами антарктических льдов или многочисленных ледников в различных уголках земного шара".