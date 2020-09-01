Исследователи CERN обнаружили первый экзотический "слабоочарованный" тетракварк

Оборудование эксперимента LHCb Большого Адронного Коллайдера позволяет ученым Европейской организации ядерных исследований CERN обнаруживать все более экзотические комбинации кварков
, частиц, которые объединяясь, формируют более сложные элементарные частицы, такие, как известные нам протоны, нейтроны и электроны. В частности, ученым эксперимента LHCb уже доводилось наблюдать некоторые виды пентакварков
и тетракварков
, массивных частиц, которые, судя по их названию, состоят из четырех кварков, а изучение этих частиц дает ученым множество новой информации о силе сильных ядерных взаимодействий, одной из четырех видов фундаментальных сил во Вселенной. И недавно, в рамках семинара, проходившего 12 августа этого года, ученые эксперимента LHCb объявили об обнаружении первого из совершенно нового типа тетракварков
, масса которого составляет 2.9 ГэВ (гигаэлектрон-вольта) и в состав которого входит только один очарованный кварк.
Возможность существования кварков была обоснована теоретически еще в 1964 году. С того момента ученым удалось идентифицировать шесть типов кварков и антикварков - нижний, верхний, странный, очарованный, прелестный
и истинный
. Так как кварки не могут существовать в свободном виде, они группируются и формируют сложные элементарные частицы, к примеру, три кварка или три антикварка формируют частицы-барионы, такие, как протон, а один кварк и антикварк формируют частицы-мезоны.
Датчик эксперимента LHCb ориентирован на изучение так называемых B-мезонов, которые содержат кварк и антикварк. Мезоны этого тяжелого типа порождаются в коллайдере во время столкновений протонов и тут же распадаются на потоки более легких частиц, которые, в свою очередь, распадаются на еще более легкие элементарные частицы. Ученые наблюдали новый тип тетракварка, когда B-мезон распадается на положительный D-мезон, отрицательный D-мезон и положительный каон: B+ -> D+ D- K+. Всего было проанализировано около 1300 случаев такого типа распада.
Существующая "кварковая модель" указывает на то, что некоторые пары D-мезон при таком виде распада могут быть результатом появления некоторых типов промежуточных частиц, таких, как мезон ф(3770), которые появляются и сразу же распадаются: B+ -> ф(3770) K+ -> D+ D- K+. Однако, в теории нет подходящих подобных мезону частиц-посредников, которые имеют массу в 2.9 ГэВ, что приблизительно в три раза больше массы одного протона.
Поэтому ученые нашли более подходящую и точную интерпретацию собранных ими данных, которой стало весьма экзотическое объединение четырех типов кварков - антиочарованного, верхнего, нижнего и антистранного. Экзотикой в данном случае является то, что в состав всех наблюдаемых ранее тетракварков
всегда входила пара очарованный-антиочарованный кварк, которые как бы компенсировали друг друга, давая частице в целом нулевой "аромат очарования". Первый же тетракварк, имеющий всего один очарованный кварк, получил название тетракварка с "открытым очарованием".
"Когда мы увидели такой "избыток очарования"
в наших данных, мы сразу подумали о возникновении ошибки" - пишут исследователи, - "Но много лет, в течение которых мы проводили тщательный анализ данных, заставил нас признать то, что в этом всем есть нечто удивительное!"
Почему открытие нового типа тетракварка имеет столь важнее значение? Все дело заключается в том, что ученые еще не пришли к заключительному решению относительно того, чем же в действительности является тетракварк? Согласно некоторым теоретическим моделям тетракварки - это пары различных мезонов, временно образовавших нечто вроде "молекулы". "Это и другие подобные открытия позволят нам провести существующие теории через своего рода "стресс-тест" и взглянуть на них с совершенно иной точки зрения" - пишут исследователи.
Открытие, сделанное учеными эксперимента LHCb, является лишь первым шагом. Следующим шагом должна стать независимая проверка этого открытия другими экспериментами из области B-физики, такими, как Belle II. А эксперимент LHCb, тем временем, продолжит снабжать ученых-экспериментаторов и теоретиков новыми данными, в которых всегда можно будет "нарыть" нечто захватывающее и еще более удивительное.