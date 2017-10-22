 |  | 22 октября 2017 | Новости науки и техники

Ученые добились успешного обмена состоянием квантовой запутанности между двумя источниками фотонов, разделенных 100 километрами оптоволокна

Квантовая запутанность фотонов


Группа исследователей из китайского университета Науки и техники (University of Science and Technology of China, USTC) продемонстрировала работу новой технологии, позволяющей производить обмен запутанными фотонами света между двумя источниками, разделенными оптическим волокном, длиной 103 километра. При этом, несмотря на большую длину оптического волокна, оба источника физически разделяло расстояние в 12.5 километров, а для более правдоподобного моделирования условий реального мира часть кабеля была проложена под землей, часть - по воздуху, а оставшаяся часть была сложена в виде бухты в помещении лаборатории.

Из-за высокой восприимчивости к воздействиям из окружающей среды подобный обмен квантовой запутанностью ранее был возможен на расстоянии в несколько километров. При этом, оптическое волокно прокладывалось только в подземном туннеле, что позволяло свести к минимуму отрицательное влияние факторов окружающей среды.

Для того, чтобы произвести обмен запутанностью на рекордном расстоянии, китайские ученые использовали два 1-ГГц независимых источника пар запутанных фотонов, снабженных дополнительными системами, позволяющими получить высокостабильный поток пар запутанных фотонов света. Эти потоки были направлены в оптическое волокно, 77 километров которого хранилось в виде бухты в лаборатории, 1 километр был проложен по воздуху и 25 километров - по туннелям подземных коммуникаций. Это было сделано для того, что бы обеспечить воздействие на передаваемые по оптоволокну фотоны различных видов помех и источников шумов.

Проведенные учеными эксперименты показали, что уровень потерь, задержки и стабильность оптического канала передачи, за счет использования дополнительных мер, соответствовали аналогичным показателям специально защищенных оптоволоконных линий, проложенных исключительно в подземных туннелях. Данное достижение является доказательством того, что технологии передачи квантовой запутанности могут работать не только на "городских" дистанциях, но и на так называемых "междугородних" дистанциях, расстояниях, соответствующих расстояниям между разными городами.

"Обмен квантовой запутанностью на большом расстоянии является ключевым моментом будущих квантовых оптоволоконных сетей, которые станут основой так называемого "квантового Интернета"" - рассказывает Ло Хой-Квонг (Hoi-Kwong Lo), - "И для практической реализации подобных технологий нам потребовались новые методы синхронизации источников фотонов, методы управления и измерения поляризации и новая технология стабилизации излучаемого источником потока фотонов".




Ключевые слова:
Оптическое, Волокно, Дальность, Квантовая, Запутанность, Фотон, Свет, Источник, Стабильность

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     | Комментарии: 5 | Распечатать
    23 октября 2017 07:03
    #1 Написал: Сережа

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3
    Вот телепортация,это передача информации на расстояние.я слышал,что благодаря открытию гравитационных волн,хотят сделать радио из гравитационных волн.скорость передачи будет со скоростью света.квантовая телепортация не позволяет передавать информацию быстрее скорости света...какая то путанница во вселенной или нет?
    А еще,с какой скоростью движется фотон?а если по теории струн?по ней ведь в микромире то же есть вселенные.то есть скорость зависеть должна от размера?а что делать в расширяющейся вселенной?или я сейчас пишу бред?
    Не судите меня строго,лучше помогите разобраться,ссылка в вк,пишите.
    https://m.vk.com/ogarkov86
        
    23 октября 2017 10:39
    #2 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 276
    Гравволны это гравволны, а квантовая запутанность это квантовая запутанность. И достоинство последней в плане инф.телепортации - мгновенная передача инфы, т.е. передача инфы со скоростью больше скорости света.
        
    Вчера, 14:58
    #3 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 195
    Цитата: Bond013
    передача инфы со скоростью больше скорости света.


    )) нутка, поясните, кто, кому, куда и какую именно информацию способен передать быстрее, чем скорость света в наблюдаемой вселенной?)


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    General evolution theory on FB
        
    Вчера, 15:54
    #4 Написал: Bond013

    Публикаций: 0
    Комментариев: 276
    Цитата: interim
    )) нутка, поясните, кто, кому, куда и какую именно информацию способен передать быстрее, чем скорость света в наблюдаемой вселенной?)


    а шо? Низя быстрее? ёёёёёёмоёёёёёё... А я и не знал.... Спасибо Интерим, скажу ребятам чтоб быстрей не передавали, ато устроили тут гонки информационные, понимаешь-ли, Битошумахеры хреновы... feel
        
    Вчера, 16:06
    #5 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 195
    Цитата: Bond013
    ато устроили тут гонки информационные


    угу. распространяют эти ребятки ложные слухи о фейковых новостях - для далеких от реального понимания физики. а тут, оказывается, и Вы решили подключились к компании этих шарлатанов, не понимая, что по оптоволокну нельзя передать информацию даже со скоростью света, не говоря, чтобы быстрее))

    ЗЫ существует единственная возможность передать информацию быстрее скорости света -- для этого необходимо создать кротовую нору (так называемый мост эйнштейна-розена)в пространстве времени.. но как это сделать и возможно ли такое, в принципе -- пока за границами понимания.

    ЗЗЫ хотя, намекну, что мы с вами живем в такой норе, связывающей нашу наблюдаемую вселенную в единое целое)


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    General evolution theory on FB
        

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