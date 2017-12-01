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Японские компании будут выгонять сотрудников-трудоголиков из офисов при помощи "музыкального" беспилотника

Беспилотник T-FREND


Во многих странах не принято задерживаться надолго на рабочем месте после окончания рабочего дня. Однако, в Японии дело обстоит совершенно иначе, статистические данные указывают на то, что в 25 процентах японских компаний некоторые работники могут перерабатывать до 80 часов сверхурочного времени в месяц. Естественно это отрицательно влияет на умственные способности человека и наносит вред его здоровью. При этом, данная проблема стоит настолько остро, что для ее описания был введен термин "karoshi" - "внезапная смерть от сверхурочной работы", в дословном переводе. Для борьбы с этим пагубным явлением предприимчивые японцы выдумали достаточно оригинальный способ - небольшой беспилотный летательный аппарат, который летает по офису и, обнаружив сотрудника на рабочем месте во внеурочное время, пугает его громкой музыкой.

Идея использования беспилотника в столь необычных целях родилась у руководства японской строительной компании Taisei, а собственно беспилотник, получивший название T-FREND, был разработан и изготовлен специалистами компании Blue Innovations. Этот небольшой аппарат способен передвигаться внутри офисных и производственных помещений без использования GPS или какой-либо другой навигационной системы, время и маршрут движения закладывается в беспилотник заранее. И в течение заданного промежутка времени аппарат T-FREND передвигается по офису, включая в случайные моменты времени на полную громкость традиционную японскую песню под названием "Hotaru no Hikari". Выбор этой песни далеко не случаен, она очень часто проигрывается в школах после завершения уроков и в магазинах перед их закрытием.

Беспилотник T-FREND #2


Помимо оказания воздействия на сотрудников-трудоголиков, беспилотник T-FREND выполняет и охранные функции. Он оснащен камерой и имеет подключение к облачному сервису. Все снятое камерой аппарата сохраняется на SD-карте и передается в облачный сервис по мере возможности. Это, в свою очередь, позволяет снизить нагрузку на персонал службы безопасности, который также подвержен риску "переработки" в сверхурочное время.

Руководство компании Taisei планирует начать использование беспилотников T-FREND в апреле 2018 года. Кроме этого, имеются планы по сдаче в аренду таких аппаратов другим компаниям за фиксированную ежемесячную плату, которая будет достаточно велика и составит около 500 тысяч японских иен (4 400 американских долларов). Остается только надеяться, что идея использования беспилотников T-FREND будет работать, ведь в таком случае она поможет спасти в буквальном смысле не одну человеческую жизнь.




Ключевые слова:
Япония, Компания, Офис, Сотрудник, Работа, Сверхурочное, Время, Беспилотный, Летательный, Аппарат, T-FREND, Музыка

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 09:08
    #1 Написал: Аллочка Шакед

    Публикаций: 0
    Комментариев: 12
    Однако, в Японии дело обстоит совершенно иначе, статистические данные указывают на то, что в 25 процентах японских компаний некоторые работники могут перерабатывать до 80 часов сверхурочного времени в месяц.

    80? Нашли чем удивить! В Израиле эта цифра колеблется в районе 120, поскольку большинство израильтян (особенно, русскоязычных) работают по 12 часов без выходных. Некоторые и того больше - по 14-16, а то и более. Для среднестатистической израильской медсестры, к примеру, 16-часовой рабочий день является не из ряда вон выходящим событием, а обычной практикой.
        
    Сегодня, 12:02
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3919
    Цитата: Аллочка Шакед
    В Израиле

    Масштабы несколько не те. Во всем Израиле населения меньше в два раза, чем жителей только в одном Токио. Ну почти в два раза....


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