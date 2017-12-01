Японские компании будут выгонять сотрудников-трудоголиков из офисов при помощи "музыкального" беспилотника

Во многих странах не принято задерживаться надолго на рабочем месте после окончания рабочего дня. Однако, в Японии дело обстоит совершенно иначе, статистические данные указывают на то, что в 25 процентах японских компаний некоторые работники могут перерабатывать до 80 часов сверхурочного времени в месяц. Естественно это отрицательно влияет на умственные способности человека и наносит вред его здоровью. При этом, данная проблема стоит настолько остро, что для ее описания был введен термин "karoshi" - "внезапная смерть от сверхурочной работы", в дословном переводе. Для борьбы с этим пагубным явлением предприимчивые японцы выдумали достаточно оригинальный способ - небольшой беспилотный летательный аппарат, который летает по офису и, обнаружив сотрудника на рабочем месте во внеурочное время, пугает его громкой музыкой.Идея использования беспилотника в столь необычных целях родилась у руководства японской строительной компании Taisei, а собственно беспилотник, получивший название T-FREND, был разработан и изготовлен специалистами компании Blue Innovations. Этот небольшой аппарат способен передвигаться внутри офисных и производственных помещений без использования GPS или какой-либо другой навигационной системы, время и маршрут движения закладывается в беспилотник заранее. И в течение заданного промежутка времени аппарат T-FREND передвигается по офису, включая в случайные моменты времени на полную громкость традиционную японскую песню под названием "Hotaru no Hikari". Выбор этой песни далеко не случаен, она очень часто проигрывается в школах после завершения уроков и в магазинах перед их закрытием.Помимо оказания воздействия на сотрудников-трудоголиков, беспилотник T-FREND выполняет и охранные функции. Он оснащен камерой и имеет подключение к облачному сервису. Все снятое камерой аппарата сохраняется на SD-карте и передается в облачный сервис по мере возможности. Это, в свою очередь, позволяет снизить нагрузку на персонал службы безопасности, который также подвержен риску "переработки" в сверхурочное время.Руководство компании Taisei планирует начать использование беспилотников T-FREND в апреле 2018 года. Кроме этого, имеются планы по сдаче в аренду таких аппаратов другим компаниям за фиксированную ежемесячную плату, которая будет достаточно велика и составит около 500 тысяч японских иен (4 400 американских долларов). Остается только надеяться, что идея использования беспилотников T-FREND будет работать, ведь в таком случае она поможет спасти в буквальном смысле не одну человеческую жизнь.