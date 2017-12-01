Беспилотник-рекордсмен сумел продержаться в воздухе четыре часа и сорок минут
Технологии, используемые при создании беспилотных летательных аппаратов-мультикоптеров, аппаратов с несколькими роторами, становятся совершенней буквально с каждым днем. Эти аппараты получают более емкие аккумуляторы и более интеллектуальные системы распределения энергии, благодаря чему они могут оставаться в воздухе более длительное время. Не так давно компания Quaternium, занимающаяся производством беспилотников, продемонстрировала новую гибридную модель HYBRiX.20. И этот аппарат сумел продержаться в воздухе на протяжении четырех часов и сорока минут, установив тем самым, мировой рекорд длительности полета мультикоптера.
Большинство аппаратов-мультикоптеров, которые можно купить в ближайшем магазине или на просторах Интернета, способны продержаться в воздухе не более 25-30 минут за один раз. Профессиональные аппараты и аппараты, изготовленные на заказ, обладают большими запасами энергии, к примеру, в прошлом году такой мультикоптер пересек Ла-Манш, пробыв в воздухе 72 минуты. Однако, на свете имеются и другие компании, к примеру, компания Skyfront, аппараты которых также могут находиться в воздухе порядка четырех часов времени.
Официальный мировой рекорд длительности нахождения в полете, зарегистрированный в Книге мировых рекордов Гиннеса, до последнего времени составлял два часа, шесть минут и семь секунд. Естественно, этот рекорд был уже давно не раз побит, но при этих событиях не присутствовали члены комитета Гиннеса. Однако, руководство компании Quaternium решило сделать все правильно, зафиксировав полет их беспилотника на видео, чего достаточно для признания мирового рекорда.
Отметим, что беспилотник HYBRiX.20 является гибридной моделью, имеющей бензиновый двигатель внутреннего сгорания, который запускается тогда, когда энергия в аккумуляторных батареях аппарата подходит к концу. Такая система идеально подходит для областей, требующих длительного пребывания аппарата в воздухе, для картографии, аэрофотосъемки, наблюдения и контроля посевов сельскохозяйственных культур.
"Невысокая стоимость беспилотника HYBRiX.20 делает его доступным даже для простых фермеров" - пишут представители компании Quaternium, - "А каждый дополнительный час в воздухе означает меньшую необходимость в дозаправке/подзарядке, меньшее количество ручного труда и, как следствие, более высокую рентабельность использования аппарата".