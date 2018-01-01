 |  | Сегодня, 07:03 | Новости науки и техники

Новый тип "электронной кожи" позволяет манипулировать виртуальными объектами, не прикасаясь к органам управления

Электронная кожа


Стандартные системы виртуальной и дополненной реальности должны отслеживать движения человека для того, чтобы предоставить ему возможность взаимодействовать с виртуальными объектами. Обычно это делается при помощи системы камер с высокой разрешающей способностью, но, к сожалению, такой метод работает хорошо лишь по отношению к движениям с большой амплитудой. Для определения коротких движений, шевеления кончиками пальцев, к примеру, разрешающей способности таких систем обычно не хватает. Однако, с задачей регистрации даже самых мелких движений успешно справляется новый тип "электронной кожи", которая помимо систем виртуальной реальности может быть использована в протезировании, в мягкой робототехнике и в других областях.

Основой новой "электронной кожи" являются датчики магнитного поля, регистрирующие параметры поля, создаваемого находящимся рядом постоянным магнитом. В зависимости от угла расположения руки и положения пальцев датчики регистрируют магнитное поле различного уровня напряженности и направления. Программное обеспечение, функционирующее на специализированном контроллере, использует данные от этих датчиков и вычисляет параметры движения руки человека с очень высокой точностью. Благодаря этой функции люди, поместившие "электронную кожу" на свои руки, могут печатать на виртуальной клавиатуре, перемещать виртуальные регуляторы и производить другие действия с объектами, демонстрируемыми им устройствами виртуальной реальности.

Согласно информации от создателей новой технологии, исследователей из объединенного института Helmholtz-Zentrum-Dresden-Rossendorf Institute, Германия, эта технология послужит весьма существенным дополнением к существующим сейчас системам виртуальной реальности. В настоящее время система способна работать с магнитным полем, создаваемым маленьким магнитом, но на следующем этапе исследователи планируют увеличить рабочую область, увеличив параллельно с этим разрешающую способность системы. И этот более высокоточный вариант новой системы позволит использовать ее не только в области развлечений и игр, новый принцип можно будет использовать для дистанционного управления роботами, в том числе и хирургическими, для проведения инженерных и конструкторских разработок в трехмерной среде виртуальной реальности.





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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 07:42
    #1 Написал: kasanabeer

    Публикаций: 0
    Комментариев: 141
    Может логичнее использовать не магнитные поля, а электромагнитные, которые более полно охватывают рабочую область, тот же Wi-fi
        
    Сегодня, 10:28
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4006
    Цитата: kasanabeer
    использовать не магнитные поля, а электромагнитные

    Возникает масса сложностей с определением направления и силы электромагнитных полей, которые решаются только с применением высокочастотной электроники. Здесь-же сделано максимально просто - использованы примитивные, крошечные и дешевые датчики-магнитометры


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