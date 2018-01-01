Новый тип "электронной кожи" позволяет манипулировать виртуальными объектами, не прикасаясь к органам управления
Стандартные системы виртуальной и дополненной реальности должны отслеживать движения человека для того, чтобы предоставить ему возможность взаимодействовать с виртуальными объектами. Обычно это делается при помощи системы камер с высокой разрешающей способностью, но, к сожалению, такой метод работает хорошо лишь по отношению к движениям с большой амплитудой. Для определения коротких движений, шевеления кончиками пальцев, к примеру, разрешающей способности таких систем обычно не хватает. Однако, с задачей регистрации даже самых мелких движений успешно справляется новый тип "электронной кожи", которая помимо систем виртуальной реальности может быть использована в протезировании, в мягкой робототехнике и в других областях.
Основой новой "электронной кожи" являются датчики магнитного поля, регистрирующие параметры поля, создаваемого находящимся рядом постоянным магнитом. В зависимости от угла расположения руки и положения пальцев датчики регистрируют магнитное поле различного уровня напряженности и направления. Программное обеспечение, функционирующее на специализированном контроллере, использует данные от этих датчиков и вычисляет параметры движения руки человека с очень высокой точностью. Благодаря этой функции люди, поместившие "электронную кожу" на свои руки, могут печатать на виртуальной клавиатуре, перемещать виртуальные регуляторы и производить другие действия с объектами, демонстрируемыми им устройствами виртуальной реальности.
Согласно информации от создателей новой технологии, исследователей из объединенного института Helmholtz-Zentrum-Dresden-Rossendorf Institute, Германия, эта технология послужит весьма существенным дополнением к существующим сейчас системам виртуальной реальности. В настоящее время система способна работать с магнитным полем, создаваемым маленьким магнитом, но на следующем этапе исследователи планируют увеличить рабочую область, увеличив параллельно с этим разрешающую способность системы. И этот более высокоточный вариант новой системы позволит использовать ее не только в области развлечений и игр, новый принцип можно будет использовать для дистанционного управления роботами, в том числе и хирургическими, для проведения инженерных и конструкторских разработок в трехмерной среде виртуальной реальности.