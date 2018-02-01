Создан мощный малогабаритный Q-лазер, способный вырабатывать импульсы, длительностью в наносекунды

Международная группа ученых создала первый в своем роде мощный и малогабаритный лазер с так называемым Q-ключем (модулятором добротности), который способен вырабатывать импульсы света с регулируемой поляризацией, длительность которых исчисляется единицами наносекунд. Размер этого лазера составляет одну десятую от площади самой маленькой монетки, тем не менее, он вырабатывает импульс лазерного света, в десять раз более мощный, чем могут вырабатывать созданные ранее более крупные варианты Q-лазеров.Основой нового лазера является слой оптического материала, зажатый между двумя катушками электромагнитов, используемых для намагничивания этой магнитооптической системы. В отличие от других подобных лазеров, в новом лазере использованы элементы из искусственного граната, насыщенного атомами неодима, иттрия и алюминия. В качестве накачки Q-лазера используется свет, вырабатываемый полупроводниковым лазерным диодом.Опытный образец нового лазера вырабатывает импульсы света с длиной волны 1064.58 нанометра, длительностью в 25 наносекунд и частотой повторения в 1 кГц (1000 раз в секунду). При этом, пиковая мощность одного импульса составляет 1.1 кВт, что является весьма большим показателем для лазерного устройства, имеющего оптическую резонансную полость, длиной всего в 1 сантиметр.Короткая длительность импульсов позволяет ученым изменять поляризацию света луча лазера путем весьма необычных манипуляций с фотонами. При этом, устройство может обеспечить разную поляризацию для каждого из вырабатываемых им импульсов света, что дает ученым массу новых возможностей для проведения различных экспериментов.В своей дальнейшей работе ученые собираются увеличить пиковую мощность лазерной системы и модернизировать ее структуру для того, чтобы новый лазер можно было без проблем интегрировать в состав коммуникационного и исследовательского оборудования.