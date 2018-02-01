Создан мощный малогабаритный Q-лазер, способный вырабатывать импульсы, длительностью в наносекунды

Международная группа ученых создала первый в своем роде мощный и малогабаритный лазер с так называемым Q-ключем (модулятором добротности), который способен вырабатывать импульсы света с регулируемой поляризацией, длительность которых исчисляется единицами наносекунд. Размер этого лазера составляет одну десятую от площади самой маленькой монетки, тем не менее, он вырабатывает импульс лазерного света, в десять раз более мощный, чем могут вырабатывать созданные ранее более крупные варианты Q-лазеров.
Основой нового лазера является слой оптического материала, зажатый между двумя катушками электромагнитов, используемых для намагничивания этой магнитооптической системы. В отличие от других подобных лазеров, в новом лазере использованы элементы из искусственного граната, насыщенного атомами неодима, иттрия и алюминия. В качестве накачки Q-лазера используется свет, вырабатываемый полупроводниковым лазерным диодом.
Опытный образец нового лазера вырабатывает импульсы света с длиной волны 1064.58 нанометра, длительностью в 25 наносекунд и частотой повторения в 1 кГц (1000 раз в секунду). При этом, пиковая мощность одного импульса составляет 1.1 кВт, что является весьма большим показателем для лазерного устройства, имеющего оптическую резонансную полость, длиной всего в 1 сантиметр.
Короткая длительность импульсов позволяет ученым изменять поляризацию света луча лазера путем весьма необычных манипуляций с фотонами. При этом, устройство может обеспечить разную поляризацию для каждого из вырабатываемых им импульсов света, что дает ученым массу новых возможностей для проведения различных экспериментов.
В своей дальнейшей работе ученые собираются увеличить пиковую мощность лазерной системы и модернизировать ее структуру для того, чтобы новый лазер можно было без проблем интегрировать в состав коммуникационного и исследовательского оборудования.