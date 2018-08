Ученые выяснили, насколько горячим является "кофе Шредингера"?

Группа ученых из университета Эксетера (University of Exeter) обнаружила новые "неопределенные отношения", которые связывают точность, с которой может быть измерена температура, с законами загадочной квантовой механики. Если вы измерите температуру свежезаваренного кофе при помощи обычного термометра , вы можете получить значение в районе 90 градусов Цельсия плюс-минус 0.5 градуса. Погрешность измерения в данном случае возникает из-за того, что уровень ртути в столбике термометра постоянно колеблется из-за постоянных столкновений атомов ртути в результате их теплового движения.Процесс измерения температуры становится более сложным и интересным, если дело касается измерения температуры крошечных объектов, размеры которых измеряются сотнями, десятками и единицами нанометров . Ведь для того, чтобы измерить температуру таких объектов требуются наноразмерные термометры , состоящие всего из нескольких атомов Ученые из университета Эксетера при помощи теоретических расчетов разработали крошечную структуру, которая позволяет измерять параметры наноразмерных термометров и калибровать их с достаточным уровнем точности. При помощи этого своего рода стенда они выяснили, что погрешность температурных измерений имеет склонность к дополнительным колебаниям, что возникает вследствие влияния квантовых эффектов. Как и любые квантовые объекты, эти крошечные термометры могут находиться в состоянии суперпозиции по отношению к температуре, другими словами, сам термометр может иметь и индицировать сразу две температуры, к примеру 90.5 C и 89.5 C, точно также, как и знаменитая кошка Шредингера, находящаяся в суперпозиции, которая и жива и мертва одновременно."В дополнение к тепловым помехам, которые влияют на температурные измерения, в точность этих измерений вносит свою лепту и состояние квантовой суперпозиции" - рассказывает Гарри Миллер (Harry Miller), ведущий исследователь, - "И когда размеры объекта и самого термометра приближаются к наноразмерному уровню, влияние квантовых эффектов на точность измерений выходит на первый план".Данное открытие имеет важное значение для ученых, исследующих как мир микроскопических объектов, так и мир квантовой механики. Обладание знаниями о квантовой неопределенности при измерении температуры позволят ученым оптимизировать структуру наноразмерных термометров так, чтобы свести к минимуму влияние квантовых эффектов на производимые измерения."Данное открытие является первым шагом к созданию новых термодинамических законов и понятий, действующих на наноразмерном уровне, там, где полностью перестают работать законы классической физики" - рассказывает доктор Джанет Андерс (Dr. Janet Anders).