Машины-монстры: HERTZ - испытательный стенд, который поможет нам найти океаны на других планетах

То, что вы видите на приведенном здесь снимке, является отнюдь не концертным залом, оформленным каким-нибудь художником-авангардистом. Это помещение, площадью 400 квадратных метров, заполненное остроугольными элементами, представляет собой испытательный полигон, где производится тестирование антенн космических аппаратов прежде, чем они отправятся в космос для выполнения возложенной на них миссии.
Стенд HERTZ (Hybrid European Radio Frequency and Antenna Test Zone) расположен в Нордвейке (Noordwijk), Нидерланды. Его стальные стены, высотой 10 метров, обложены 45-сантиметровыми пирамидами из пены со специальным наполнителем, которые блокируют все электромагнитное излучение, прибывающее из внешних источников.
На стенде HERTZ производится два вида тестов, первый из них заключается в измерении параметров радиоволн, излучаемых всенаправленными антеннами, используемыми обычно на марсоходах и других спускаемых аппаратах для обеспечения их связи с орбитальными аппаратами. Второй тип тестов используется для калибровки антенн, имеющих очень узкую диаграмму направленности, такие антенны обычно используются на космических аппаратах для обеспечения их связи с Землей.
Излучаемые антеннами радиосигналы многократно отражаются от гигантских углеродистых отражателей, что позволяет инженерам моделировать прохождение сигналов, мчащихся со скоростью света, через многие миллионы и миллиарды километров космического пространства.
В самом ближайшем времени стенд HERTZ будет использован для проверки антенны радара космического аппарата 2022 Jupiter Icy Moons Explorer. При помощи данного радара космический аппарат произведет поиск озер, морей и океанов жидкой воды на ледяных спутниках Юпитера. И, если испытания пройдут успешно, то антенна радара покинет пределы стенда HERTZ полностью готовой к запуску в космос.Машины-монстры
- все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними
.