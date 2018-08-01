Машины-монстры: HERTZ - испытательный стенд, который поможет нам найти океаны на других планетах

То, что вы видите на приведенном здесь снимке, является отнюдь не концертным залом, оформленным каким-нибудь художником-авангардистом. Это помещение, площадью 400 квадратных метров, заполненное остроугольными элементами, представляет собой испытательный полигон, где производится тестирование антенн космических аппаратов прежде, чем они отправятся в космос для выполнения возложенной на них миссии.Стенд HERTZ (Hybrid European Radio Frequency and Antenna Test Zone) расположен в Нордвейке (Noordwijk), Нидерланды. Его стальные стены, высотой 10 метров, обложены 45-сантиметровыми пирамидами из пены со специальным наполнителем, которые блокируют все электромагнитное излучение, прибывающее из внешних источников.На стенде HERTZ производится два вида тестов, первый из них заключается в измерении параметров радиоволн, излучаемых всенаправленными антеннами, используемыми обычно на марсоходах и других спускаемых аппаратах для обеспечения их связи с орбитальными аппаратами. Второй тип тестов используется для калибровки антенн, имеющих очень узкую диаграмму направленности, такие антенны обычно используются на космических аппаратах для обеспечения их связи с Землей.Излучаемые антеннами радиосигналы многократно отражаются от гигантских углеродистых отражателей, что позволяет инженерам моделировать прохождение сигналов, мчащихся со скоростью света, через многие миллионы и миллиарды километров космического пространства.В самом ближайшем времени стенд HERTZ будет использован для проверки антенны радара космического аппарата 2022 Jupiter Icy Moons Explorer. При помощи данного радара космический аппарат произведет поиск озер, морей и океанов жидкой воды на ледяных спутниках Юпитера. И, если испытания пройдут успешно, то антенна радара покинет пределы стенда HERTZ полностью готовой к запуску в космос.