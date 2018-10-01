Ученые спрогнозировали, как может преобразиться человечество за следующую тысячу лет

Согласно имеющимся статистическим данным, за последние 150 лет средний рост людей увеличился на 10 сантиметров, благодаря достижениям современной науки и медицины за последние 65 лет средняя продолжительность жизни людей в развитых странах увеличилась на 20 лет. И если за столь относительного короткий срок с человечеством произошли такие значительные изменения, то на что же будут похожи люди еще через одну тысячу лет?Согласно прогнозам, за следующую тысячу лет количество языков, на которых говорят люди на земном шаре, должно сократиться буквально на порядок, с тысячи до сотни. Процессы глобального потепления, увеличение потоков ультрафиолета, льющегося с неба вместе с солнечным светом, и другие климатические изменения приведут к тому, что все люди станут более темнокожими. Кроме этого, люди станут более высокими и более "тонкими", в чем не самую последнюю роль сыграет все тоже самое глобальное потепление и снижение физических нагрузок, связанное с повсеместным внедрение робототехники и других средств автоматизации.Ученые предсказывают, что в столь отдаленном будущем люди будут владеть компьютерами, производительность и ресурсы которых будут превосходить аналогичные параметры человеческого мозга. Естественно, что на таких компьютерах уже будет способен работать полноценный искусственный интеллект, который сможет говорить с людьми, взаимодействовать с ними другими способами, слушать, видеть и запоминать информацию.Сами же люди станут несколько ближе к роботам. В глубинах человеческого тела всегда будут находиться большие группы нанороботы различных типов. Одни типы будут предназначены для постоянной поддержки здоровья человека на должном уровне, другие - для увеличения уже имеющихся естественных возможностей человека и для придания им совершенно новых способностей.Однако, использование микроскопических роботов выходит далеко за рамки снабжения людей будущего способностями супергероев. Эти вездесущие роботы смогут буквально преобразить множество других областей жизни и деятельности человека, такие "машинки" могут стать строительным материалом, из которого за несколько секунд или минут возводится жилое здание, к примеру, которое позже можно демонтировать с такой легкостью. "Представьте себе, что после того, как вы покидаете свое жилище, оно "разбирается", а высвободившиеся площади и нанороботы используются для чего-нибудь другого" - пишут исследователи.