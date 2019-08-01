 | Вчера, 06:05 | Научно-популярное

Машины-монстры: Самая большая в мире фотокамера-поляроид, сделанная на базе морского контейнера

Фотокамера-контейнер


Некто Брендон Барри (Brendan Barry), фотограф из Великобритании, занимающийся созданием широкоформатных снимков, в качестве хобби занимается тем, что создает фотокамеры из самых различных вещей, не имеющих к фотографии никакого отношения. Детище его последнего проекта со всей уверенностью можно назвать самой большой в мире фотокамерой-поляроидом, ведь изготовлена эта камера из стандартного морского контейнера, предназначенного для транспортировки крупногабаритных грузов.

"Это самый большой, самый медленный и самый непрактичный фотоаппарат-Поляроид во всем мире" - так отзывается о своем детище сам Брендон Барри.

Приведенное ниже видео, созданное энтузиастами группы Exploredinary, демонстрирует нам три недели, в течение которых судовой контейнер превращался в огромную фотокамеру. Сейчас это чудо техники находится на лужайке перед домом Брендона Барри в Эксетере, Великобритания, помимо необходимого для съемки фотооборудования внутри камеры расположена целая галерея снимков, сделанных с ее помощью.

Подробно расписывать внутреннее устройство самой камеры нет ни малейшего смысла. Все это можно увидеть вживую, просто посмотрев упомянутый чуть выше видеоролик.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


Ключевые слова:
Машины, Монстры, Фотокамера, Поляроид, Морской, Контейнер

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Машины-монстры: Начато создание самой большой в мире новой цифровой камеры.
  • Машины-монстры: 10-метровая фотокамера, которая будет делать снимки, высото ...
  • Машины-монстры: Самая большая в мире цифровая камера создается сейчас для н ...
  • Машины-монстры: Maxback - самый большой в мире сенсор для цифровой фотокаме ...
  • Машины-монстры: самый большой в мире дизельный двигатель.



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009