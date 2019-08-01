Машины-монстры: Самая большая в мире фотокамера-поляроид, сделанная на базе морского контейнера

Некто Брендон Барри (Brendan Barry), фотограф из Великобритании, занимающийся созданием широкоформатных снимков, в качестве хобби занимается тем, что создает фотокамеры из самых различных вещей, не имеющих к фотографии никакого отношения. Детище его последнего проекта со всей уверенностью можно назвать самой большой в мире фотокамерой-поляроидом, ведь изготовлена эта камера из стандартного морского контейнера, предназначенного для транспортировки крупногабаритных грузов."Это самый большой, самый медленный и самый непрактичный фотоаппарат-Поляроид во всем мире" - так отзывается о своем детище сам Брендон Барри.Приведенное ниже видео, созданное энтузиастами группы Exploredinary, демонстрирует нам три недели, в течение которых судовой контейнер превращался в огромную фотокамеру. Сейчас это чудо техники находится на лужайке перед домом Брендона Барри в Эксетере, Великобритания, помимо необходимого для съемки фотооборудования внутри камеры расположена целая галерея снимков, сделанных с ее помощью.Подробно расписывать внутреннее устройство самой камеры нет ни малейшего смысла. Все это можно увидеть вживую, просто посмотрев упомянутый чуть выше видеоролик.