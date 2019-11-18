Машины-монстры: Гигантский модульный музыкальный синтезатор Джозефа Парадизо
Подобно Роберту Мугу (Robert Moog) и Дону Бачла (Don Buchla), которые стали пионерами в области электронной музыки, Джозеф Парадизо (Joseph Paradiso) стал своего рода пионером и "волшебником" в мире электронных музыкальных синтезаторов. Его пристрастие к прогрессив-року переросло позже в интерес к музыкальным синтезаторам, и когда он в середине 1070-х годов приехал в Цюрих для обучения в Швейцарском федеральном технологическом институте (Swiss Federal Institute of Technology, ETH), он приступил к созданию своего собственного модульного синтезатора.
"Я был буквально одержим созданием модулей синтезатора" - рассказывает Джозеф Парадизо, - "К концу моего пребывания в Цюрихе я сделал более 70 модулей. И моя установка росла и росла, подобно дому из книги Стивена Кинга "Rose Red"".
В 1984 году Джозеф Парадизо стал сотрудником лаборатории Draper Laboratory, где он работал над системами управления для космических кораблей и высокоточными датчиками, предназначенными для высокоэнергетических физических экспериментов. Позже, в 1994 году, он перешел в лабораторию Media Lab Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), где он сейчас занимает должность директора исследовательской группы Responsive Environments Group, занимающихся сетями датчиков, использующих технологии искусственного интеллекта.
И все это время Джозеф Парадизо не прекращал работу над своим синтезатором, который со временем становился все совершенней и совершенней (список всех модулей и компонентов синтезатора можно увидеть, обратившись по этому адресу). В настоящее время синтезатор Джозефа Парадизо демонстрируется в наученном центре Science and Fusion Center Массачусетского технологического института.
Не так давно Джозеф Парадизо и его студенты создали PatchWerk, веб-приложение, которое позволяет людям с любой точки земного шара использовать синтезатор. За несколько недель этой возможностью воспользовалось около 40 тысяч человек, что говорит об успехе данного проекта. Но, к сожалению, из-за ряда проблем удаленный доступ к синтезатору Парадизо сейчас уже не предоставляется.
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