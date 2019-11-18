 | 18 ноября 2019 | Научно-популярное

Машины-монстры: Гигантский модульный музыкальный синтезатор Джозефа Парадизо

Синтезатор Парадизо


Подобно Роберту Мугу (Robert Moog) и Дону Бачла (Don Buchla), которые стали пионерами в области электронной музыки, Джозеф Парадизо (Joseph Paradiso) стал своего рода пионером и "волшебником" в мире электронных музыкальных синтезаторов. Его пристрастие к прогрессив-року переросло позже в интерес к музыкальным синтезаторам, и когда он в середине 1070-х годов приехал в Цюрих для обучения в Швейцарском федеральном технологическом институте (Swiss Federal Institute of Technology, ETH), он приступил к созданию своего собственного модульного синтезатора.

"Я был буквально одержим созданием модулей синтезатора" - рассказывает Джозеф Парадизо, - "К концу моего пребывания в Цюрихе я сделал более 70 модулей. И моя установка росла и росла, подобно дому из книги Стивена Кинга "Rose Red"".

В 1984 году Джозеф Парадизо стал сотрудником лаборатории Draper Laboratory, где он работал над системами управления для космических кораблей и высокоточными датчиками, предназначенными для высокоэнергетических физических экспериментов. Позже, в 1994 году, он перешел в лабораторию Media Lab Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), где он сейчас занимает должность директора исследовательской группы Responsive Environments Group, занимающихся сетями датчиков, использующих технологии искусственного интеллекта.

Синтезатор Парадизо #2


И все это время Джозеф Парадизо не прекращал работу над своим синтезатором, который со временем становился все совершенней и совершенней (список всех модулей и компонентов синтезатора можно увидеть, обратившись по этому адресу). В настоящее время синтезатор Джозефа Парадизо демонстрируется в наученном центре Science and Fusion Center Массачусетского технологического института.

Не так давно Джозеф Парадизо и его студенты создали PatchWerk, веб-приложение, которое позволяет людям с любой точки земного шара использовать синтезатор. За несколько недель этой возможностью воспользовалось около 40 тысяч человек, что говорит об успехе данного проекта. Но, к сожалению, из-за ряда проблем удаленный доступ к синтезатору Парадизо сейчас уже не предоставляется.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


Ключевые слова:
Машины, Монстры, Музыка, Электронный, Модульный, Синтезатор

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    18 ноября 2019 17:26
    #1 Написал: bundzmm

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    Комментариев: 585
    Ссылка на список модулей кривая
        

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