Машины-монстры: Самый большой редуктор, передаточное число которого превышает количество атомов во Вселенной

В окружающих нас бытовых механизмах, таких, как блендеры, стиральные машины, средствах передвижения, велосипедах и автомобилях, используются узлы, называемые редукторами, назначением которых является увеличение крутящего момента и одновременное уменьшение скорости вращения от основного двигателя. Взяв идею обычного шестеренчатого редуктора, некто Дэниел Де Брюйн (Daniel De Bruin) развил ее до абсурдной величины и создал самый большой в мире редуктор, который совершит один оборот за время, превышающее время жизни человека.Каждая пара шестеренок механизма редуктора имеет передаточное число 1:10, другими словами, за десять оборотов первой шестеренки вторая совершит один оборот. И таких пар в механизме редуктора насчитывает ровно сотня. Таким образом, суммарно передаточное число этого монстрообразного редуктора составляет один Гугол, число, выражаемое единицей со ста последующими нулями. И да, название всем известной компании берет свое начало именно из названия этого числа, которое записывается следующим образом:10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000Создание этого хитрого изобретения Де Брюйн посвятил моменту перехода очередного миллиарда секунд, который произошел 1 марта 2020 года в 14:52 по времени Гринвичского меридиана. Вряд ли кто-нибудь из обычных людей отслеживает такие знаменательные моменты, они известны лишь узкому кругу "посвященных", связанных со временем и времяисчислением по долгу их службы.Вернемся к числу Гугол, это число столь велико, что оно даже не воспринимается нашим сознанием. Однако считается, что количество атомов материи в нашей Вселенной находится где-то в промежутке между 10^78 и 10^82, и число Гугол (1*10^100) превышает это количество на много порядков. Таким образом можно сказать, что передаточное число редуктора Де Брюйна превышает количество атомов в нашей Вселенной.Де Брюйн опубликовал видеоролик, на котором запечатлен час работы его редуктора, а через некоторое время в сети появится очередной ролик, длительность которого составить уже 24 часа, хотя вряд ли найдутся желающие просмотреть его с начала и до конца. Отметим, что редуктор Де Брюйна является устройством, собранным буквально "на коленке" из подручных материалов, который просто не будет способен проработать до совершения полного оборота последней шестеренки. Однако, Де Брюйн уже задумал создание более надежного варианта, который уже будет рассчитан на многие года непрерывной работы.