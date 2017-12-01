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Машины-монстры: Самый большой и сложный кубик Рубика

Кубик Рубика


Стандартный кубик Рубика, размером 3 на 3 на 3, способен "расплавить мозг" любому человеку. Однако, стоит этому человеку овладеть мастерством сборки кубика Рубика, данная головоломка перестает быть для него интересной. У Грегуара Пфеннига (Gregoire Pfennig) имеется то, что можно предложить таким людям и этим является самый сложный на сегодняшний день кубик, размером 33 на 33 на 33, изготовленный при помощи технологий высокоточной трехмерной печати.

Отметим, что Грегуар Пфенниг является достаточно известным в определенных кругах конструктором головоломок, на его счету имеется около 130 реализованный проектов, среди которых огромный кубик Рубика не выглядит самым сложным. Тем не менее, эта головоломка способна отнять у человека, которому она попадет в руки не пару, а сотни и тысячи часов его жизни.

Внутренняя структура кубика Рубика состоит из 17 слоев, каждый из которых способен перемещаться относительно другого. Кубик состоит из 6 153 деталей, каждая из которых была изготовлена на станке с числовым управлением (SNS), принадлежащем компании 3D Print Fabriek, которая выступала в качестве спонсора данного мероприятия.



Грегуару Пфеннигу и его помощникам потребовалось порядка 200 часов для того, чтобы собрать кубик. Не меньшее количество времени еще ушло на то, чтобы приклеить цветные этикетки на каждую часть сторон кубика, общее количество которых составляет 6 534. И в результате этих усилий на свет появился самый сложный кубик Рубика, размер стороны которого сопоставим с размером шахматной доски.

Если вас заинтересовало все это, то вы можете заказать кубик в магазине Olivier's Sticker Shop. Однако, чтобы стать владельцем головоломки-рекордсмена вам придется серьезно раскошелиться, ведь его стоимость составляет 18 тысяч американских долларов. Помимо выкладывания суммы, которой может хватить на покупку не самого плохого автомобиля, вам придется еще и подождать около трех месяцев, которые уйдут на изготовление деталей кубика и его сборку.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.





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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 09:21
    #1 Написал: Аллочка Шакед

    Публикаций: 0
    Комментариев: 16
    Уважаемый автор!
    Почему Вы пишете:
    Стандартный кубик Рубика, размером 9 на 9 на 9,
    ...

    ???
    Разве его размер не 3 на 3 на 3?
        
    Сегодня, 11:11
    #2 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3922
    Аллочка Шакед
    Девять секторов на каждой стороне?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 11:16
    #3 Написал: Аллочка Шакед

    Публикаций: 0
    Комментариев: 16
    FomaNeverujuwij,
    Девять секторов на каждой стороне?

    А у большого, получается, 33 сектора на каждой стороне?

    Моя знакомая, учительница информатики по имени Субхия (шоб она была здорова!) утверждает, что веб-камера является не только средством ввода, но и вывода. На моё недоумение она заявила приблизительно следующее: «Ну ты же со мной по "Скайпу" через камеру общаешься, а если бы не было камеры, мы бы друг друга не видели, то есть, информация бы не выводилась...

    По аналогии, можно назвать рот органом выделения. Ведь если не кушаешь, то и (пардон май френч) не какаешь.
        

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