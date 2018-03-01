Fly Elephant - первый в свое роде летающий трехмерный принтер

DediBot, китайская компания из Ханчжоу, занимающаяся производством трехмерных принтеров, на своем стенде выставки TCT Asia представила беспилотник Fly Elephant. Опытный образец этого беспилотника является не вполне традиционным мультироторным летательным аппаратом, на самом деле он представляет собой летающий трехмерный принтер с экструдером, способный быстро создавать достаточно большие структуры.Под шестью роторами беспилотника Fly Elephant установлено оборудование трехмерной печати Open-ended Additive Manufacturing (OAM), которое может выдавливать через экструдер пластик или другой материал, подающийся через трубку, подведенную к верхней части летательного аппарата. Но не это является самым интересным в Fly Elephant, его датчики и программное обеспечение позволяют ему производить печать с точностью 0.1 миллиметра.Помимо высокой точности, система управления Fly Elephant имеет функцию совместной работы с другими подобными аппаратами. Каждый из аппаратов может использовать для печати отдельный материал, но все аппараты, входящие в группу, будут работать над созданием одной и той же вещи. При этом, размеры этой создаваемой вещи не ограничены размерами рабочего объема, подобно стационарным трехмерным принтерам.Конечно, малая емкость аккумуляторных батарей значительно сужает области применения летающего трехмерного принтера Fly Elephant. Однако, компания DediBot смотрит на технологии беспроводной передачи энергии, как на один из вариантов решения проблемы, которые позволят летательному аппарату находиться в воздухе и работать неограниченно долгое время.Проект Fly Elephant находится пока на экспериментальной стадии, еще существует масса вопросов, которые разработчики должны будут решить в будущем, включая и влияние трубы-привязи, по которой подается материал, на точность процесса печати.