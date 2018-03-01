Четвероногий робот ANYmal научился танцевать под живую музыку
Некоторые известные из современных деятелей продолжают нас пугать ужасами, к которым может привести дальнейшее распространение технологий искусственного интеллекта и роботов. А самому искусственному интеллекту и роботам глубоко наплевать на данные прогнозы, они как продолжали, так и продолжают развиваться семимильными шагами. И очередным шагом развития робота ANYmal, созданного специалистами из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH), стало обретение им возможности танцевать, воспринимая "на слух" живую музыку.
То, что вы можете увидеть на приведенном ниже видеоролике, не является последовательностью заранее запрограммированных "танцевальных движений". Робот ANYmal, при помощи встроенного микрофона, воспринимает музыку, анализирует ее темп и путем вычислений разрабатывает движения, наиболее соответствующие музыке. А во время исполнения "танца" робот постоянно контролирует соответствие движений ритму музыки и вносит коррекции в режиме реального времени в случае возникновения рассогласования.
"Представьте себе, что вы привели робота на дискотеку. Он имеет возможность услышать звучащую музыку, рассчитать подходящий хореографический стиль и синхронизировать с музыкой свои движения" - рассказывает Питер Фанкхаузер (Peter Fankhauser), один из исследователей, - "В систему робота заложены алгоритмы создания "живых" движений. Танец - это чисто человеческое действие, богатое разнообразием движений, и реализация этого действия программным путем является весьма сложной задачей".
С первого взгляда, вся работа, проделанная швейцарскими исследователями, выглядит не более чем забавой. Тем не менее, у данной работы имеется весьма серьезный потенциал дальнейшего ее использования в области робототехники. Механизм, при помощи которого робот ANYmal анализирует собственные движения, сопоставляя их с ритмом музыки, является одним из видов весьма сложной обратной связи, которая может быть использована для управления действиями промышленных роботов, роботов-спасателей и т.п.
"То, что нам удалось сделать - это достаточно сложная и серьезная вещь, несмотря на ее забавный вид" - рассказывает Фанкхаузер, - "И я надеюсь, что подобные неординарные решения позволят нам в будущем выжать максимум возможностей из достаточно традиционных робототехнических аппаратных средств".