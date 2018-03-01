 |  | Сегодня, 06:36 | Робототехника

CUE - робот-баскетболист от компании Toyota, который превосходит профессиональных игроков по точности бросков

Робот CUE


Специалисты Toyota Engineering Society создали гуманоидного робота, получившего название CUE, способного забрасывать мяч в баскетбольную корзину и превосходящего по точности бросков профессиональных игроков в баскетбол. Столь высокие результаты робот демонстрирует благодаря встроенной в него системе искусственного интеллекта, которая обеспечивает 100-процентную точность бросков с относительно небольшой дистанции.

Интересен тот факт, что робот CUE является детищем группы из 17 специалистов, которые работали в свое свободное время. Более того, ни у кого из этих специалистов не имелось опыта создания ни робототехнических систем, ни систем искусственного интеллекта. Всю необходимую для работы информацию специалисты получили из различных онлайн-источников и создали робота CUE практически с нуля, используя подручные материалы.

Робот CUE на платформе


"Рост" робота CUE составляет метр и 90 сантиметров, к сожалению, он вряд ли сможет когда-нибудь принять участи в живом баскетбольном матче, ведь он установлен на тяжелой платформе, за которой волочатся силовые электрические кабеля.

Как и любая система искусственного интеллекта, построенная на базе нейронной сети, система робота CUE прошла через эта предварительного обучения. На этом этапе робот выполнил порядка 200 тысяч бросков в корзину, анализируя успешные и неудачные броски. И теперь робот CUE, как уже упоминалось выше, способен выполнять броски со 100-процентной точностью с дистанции до 4 метров.







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Toyota, CUE, Робот, Баскетбол, Бросок, Корзина, Точность, Искусственный, Интеллект, Нейронная, Сеть

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 10:19
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4101
    А зачем здесь искусственный интеллект? Подобная задача решается гораздо проще, ведь в ее основе лежать простые баллистические уравнения.


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