CUE - робот-баскетболист от компании Toyota, который превосходит профессиональных игроков по точности бросков

Специалисты Toyota Engineering Society создали гуманоидного робота, получившего название CUE, способного забрасывать мяч в баскетбольную корзину и превосходящего по точности бросков профессиональных игроков в баскетбол. Столь высокие результаты робот демонстрирует благодаря встроенной в него системе искусственного интеллекта, которая обеспечивает 100-процентную точность бросков с относительно небольшой дистанции.Интересен тот факт, что робот CUE является детищем группы из 17 специалистов, которые работали в свое свободное время. Более того, ни у кого из этих специалистов не имелось опыта создания ни робототехнических систем, ни систем искусственного интеллекта. Всю необходимую для работы информацию специалисты получили из различных онлайн-источников и создали робота CUE практически с нуля, используя подручные материалы."Рост" робота CUE составляет метр и 90 сантиметров, к сожалению, он вряд ли сможет когда-нибудь принять участи в живом баскетбольном матче, ведь он установлен на тяжелой платформе, за которой волочатся силовые электрические кабеля.Как и любая система искусственного интеллекта, построенная на базе нейронной сети, система робота CUE прошла через эта предварительного обучения. На этом этапе робот выполнил порядка 200 тысяч бросков в корзину, анализируя успешные и неудачные броски. И теперь робот CUE, как уже упоминалось выше, способен выполнять броски со 100-процентной точностью с дистанции до 4 метров.