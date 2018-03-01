Машины-монстры: Робот-волк, который отпугивает диких кабанов от сельскохозяйственных угодий в Японии

В настоящее время в Японии все острей и острей становится проблема с увеличивающимся поголовьем диких свиней. Согласно имеющейся информации, численность этих животных уже в 2015 году перевалила за один миллион, а ущерб, нанесенный ими сельскохозяйственным угодьям, составил порядка 46.5 миллиона долларов, что существенно превышает одну третью часть от суммарного ущерба, нанесенными всеми животными вместе. И для решения этой проблемы японцы использовали достаточно необычное решение - робота-волка, который своим устрашающим видом и издаваемыми им звуками отпугивает диких животных.Этот робот-волк с большими светящимися красными глазами испытывался в качестве эксперимента в течение прошлого лета. Когда датчики робота засекают приближающихся диких животных, он начинает выть и совершать различные движения, в точности копируя своего живого собрата, что отпугивает кабанов, для которых волки являются естественными противниками.Робот-волк имеет высоту в 20 дюймов (около 50 сантиметров) и он может передвигаться на четырех конечностях, "патрулируя" выделенную ему область. Один такой робот может обеспечить эффективную защиту около километра сельскохозяйственных угодий. Источником энергии, необходимой для работы робота-волка, являются солнечные батареи и промежуточная аккумуляторная батарея. Стоимость такого робота оценивается в 5 тысяч долларов и серийное производство таких машин-монстров начнется в Японии уже в этом году.Первые партии роботов-волков будут направлены в первую очередь в северные регионы Японии. Ранее считалось, что дикие кабаны неспособны выживать в условиях сурового северного климата и против них не предпринималось никаких других защитных мер. Но постоянно увеличивающееся поголовье этих животных говорит о том, что они успешно адаптировались к местному климату и используют северные области Японии в качестве плацдарма для вторжения на новые территории.Ситуация с дикими свиньями только усугубилась в результате аварии на атомной станции Фукусима. После аварии население из прилегающих к станции районов было эвакуировано. Но когда люди начали возвращаться в некоторые районы, они обнаружили, что все сельскохозяйственные угодья оккупированы сотнями диких кабанов, которые успели расплодиться за время отсутствия там людей.