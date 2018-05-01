Робот увидел, робот сделал - компания NVidia представляет систему, позволяющую роботам учиться, наблюдая за действиями людей
Для того, чтобы роботы могли компенсировать затраты на их разработку и изготовление, они, естественно, должны работать. Но перед этим кто-нибудь должен научить их выполнять необходимую работу. Сейчас это делают группы программистов, которые целыми днями разрабатывают программы для промышленных роботов, но представьте себе, что робот может обучиться выполнению какой-либо работы, просто наблюдая за человеком, выполняющим эту же самую работу. Именно такую возможность реализовали исследователи отдела искусственного интеллекта компании NVidia, они создали систему, которая после непродолжительных доработок и испытаний уже может быть использована для управления универсальными роботами следующих поколений.
Основой новой системы, как и других систем искусственного интеллекта, является искусственная нейронная сеть, точнее несколько нейронных сетей, совместно работающих над решением одной задачи. Эти нейронные сети работают на аппаратных средствах графических процессоров NVidia Titan X GPU, куда подаются потоки видеоданных от камер, наблюдающих за действиями человека и действиями робота, который пытается подражать человеку.
Сейчас эта система работает на достаточно примитивном уровне, она способна распознавать цветные кубики, игрушечные автомобили, которые человек-учитель сначала расставляет в определенном порядке, а затем перемешивает их, нарушая этот порядок. И робот должен самостоятельно выстроить все эти предметы так, как показал ему человек.
Для того, чтобы справиться с этой несложной, на первый взгляд, задачей, каждая из нейронных сетей выполняет свою собственную задачу. Одна из сетей идентифицирует, определяет местоположение и пространственную ориентацию каждого из объектов. Следующая сеть определяет, в каком порядке находятся эти объекты относительно друг друга, и последняя сеть рассчитывает порядок действий, которые необходимо выполнить роботу, для того, чтобы упорядочить объекты заданным образом.
Робот также имеет некоторые интеллектуальные способности, он может учиться и приобретать опыт на своих собственных ошибках. Когда он портит что-либо на каком-нибудь этапе процесса, он пробует сделать это еще раз, но уже не повторяя предыдущей ошибки. Помимо этого, робот "расписывает" план своих действий в удобочитаемом для людей виде, что позволяет наблюдателям проверить правильность понимания роботом поставленной задачи. И в случае необходимости человек может провести повторный процесс обучения робота.
Данная работы была представлена вниманию общественности в рамках Международной конференции IEEE по вопросам робототехники и автоматизации (IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA), которая проходила на прошлой неделе в Брисбене, Австралия. А на приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть весь процесс обучения робота и его самостоятельные действия.