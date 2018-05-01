Stickman - необычный робот от компании Disney, способный выполнять трюки, как цирковой акробат
Для того, чтобы стать настоящим цирковым акробатом необходимо долго учиться с постоянно тренироваться. Однако, если в роли акробата выступает весьма необычный робот Stickman, разработанный специалистами компании Disney Research, то ему позволительно пропустить несколько этапов обучения и сразу приступить к исполнению достаточно сложных акробатических трюков.
Отметим, что исследователи из Disney Research достаточно часто создают вещи, весьма далекие от понятия о практическом применении. Тем не менее, некоторые из их решений все же находят воплощение в других технологиях, и все это в целом дает нам некоторое представление о том, как может выглядеть будущее человечества через не очень продолжительное время.
Роботу Stickman вряд ли суждено попасть когда-нибудь в реальный мир, в отличие от другого робота-акробата, робота Atlas компании Boston Dynamics. Ведь робот компании Disney имеет гораздо более простую конструкцию, представляющую собой "механическую палку" с двумя шарнирами (степенями свободы). Во время совершения движений робот Stickman "отталкивается" от встроенного управляемого маятника, что позволяет ему подпрыгивать в воздух и совершать в воздухе акробатические трюки. А управляет всем этим компьютер, получающий информацию от лазерных дальномеров, инерциальных датчиков и датчиков движения.
Такое обилие данных, получаемых компьютером системы управления, позволяет управлять скоростью и направлением движений робота Stickman с достаточно высокой точностью. Благодаря этому робот всегда приземляется строго в определенном положении вне зависимости от того, сколько обратных кувырков он совершил перед этим, один, два или вообще ни одного.
Как уже упоминалось выше, практический смысл создания робота Stickman специалистами компании Disney ясен не до конца. Но можно предположить, что все это является демонстрацией ряда новых технологий, имеющих отношение к динамике движений и точности управления. А это, как не тяжело догадаться, может быть использовано в будущем для создания более быстрых, ловких и самостоятельных человекоподобных роботов.