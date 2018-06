Shaman of Songs - самый совершенный механический персонаж компании Disney

В настоящее время компания Disney готовится к запуску Pandora - The World of Avatar, части тематического парка Animal Kingdom, на сооружение которого затрачены многие миллионы долларов. И одним из ключевых элементов этой части станет так называемый аудио-аниматронный персонаж Shaman of Songs, который является самым современным и совершенным робототехническим устройством, созданным когда-либо специалистами компании Disney.Термин аудио-аниматронный является не совсем точным описанием персонажа Shaman of Songs. Изначально этот термин был зарегистрирован в 1964 году под торговой маркой Disney, как технология, позволяющая управлять движениями робототехнических персонажей с пневматическими приводами при помощи предварительно записанных на ленту или другой носитель тоновых звуковых сигналов.Однако, нынешние аниматронные персонажи компании Disney полагаются, как и другие робототехнические системы, на сервоприводы, микроконтроллеры, электронику и другие современные технологии. И именно совокупность этих технологий обеспечивает механических персонажей возможностью совершать движения, которые максимально близки к движениям живых существ или мультипликационных персонажей, и способных взаимодействовать в режиме реального времени с посетителями тематических парков.Просмотр приведенного ниже видеоролика уже сам по себе является стимулом для посещения парка Animal Kingdom Pandora. Но если бы компания Disney предложила своего рода "закулисный тур", во время которого можно было ознакомиться со всей механикой, электроникой и другими элементами, скрытыми под синей кожей Shaman of Songs и заставляющими его работать, то я взял бы билет на самолет во Флориду не откладывая этого дела в долгий ящик.