DRAGON - летающий робот, способный трансформироваться прямо в воздухе

Исследователи из Токийского университета разработали и создали нового летающего робота, который получил название DRAGON и который предназначен, в первую очередь, для действий внутри закрытых помещений. Его такое предназначение является следствием способности этого робота к трансформациям своей формы прямо во время полета. А эта способность обеспечивается его модульной конструкцией, при этом, каждый модуль, имеющий по два ротора, дает роботу одну степень свободы.Наиболее эффективной формой для совершения полета, обеспечивающей максимальный уровень стабильности и контроля, является форма робота, напоминающая традиционный квадрокоптер. Но, в случае необходимости проникновения через узкие места, робот DRAGON может развернуться и превратиться в "летающую змею" или другую форму, потеряв при этом часть эффективности.Возможность изменения формы является ключевым моментом конструкции робота DRAGON, благодаря чему этот робот легко может приспособиться для выполнения самых различных задач в условиях крайне ограниченного пространства. А при необходимости, количество однотипных модулей, из которых состоит робот, может быть легко увеличено или уменьшено.Каждый из модулей представляет собой автономную единицу с двумя закрытыми пропеллерами, установленными на поворотной подвеске. Изменение положения каждого из пропеллеров позволяет регулировать направление суммарного вектора тяги в очень широких пределах. Но такая универсальность требует большей вычислительной мощности системы управления, которая построена на базе миникомпьютеров Intel Euclid. Миникомпьютеры, построенные на базе менее мощных процессоров, просто не успевают справиться с расчетами задач, обеспечивающих стабильность полета "многовекторного" робота.Главным недостатком опытного образца робота DRAGON, который состоит из четырех модулей, является то, что заряда его аккумуляторных батарей хватает всего на три минуты непрерывного полета, чего явно недостаточно для выполнения любой практической задачи. Максимальное количество модулей, из которых может состоять тело робота DRAGON, равно 12, и в таком случае робот сможет принимать совершенно фантастические формы, такие, как объемная спираль, куб и т.п.