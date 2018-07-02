Новая система позволяет человеку контролировать действия роботов при помощи жестов и мыслей
В прошлом году группа из Массачусетского технологического института создала систему, способную остановить робота в случае, если он допускает ошибку при выполнении какой-либо работы. И сейчас эта система получила в своем роде дополнение, которое позволяет человеку указать роботу на его ошибку и объяснить правильную последовательность действий при помощи "силы своих мыслей" и жестов.
Для контроля деятельности мозга человека-оператора используется "шапочка" с электроэнцефалографическими электродами. А человек-оператор наблюдает за действиями робота Baxter, который выполняет достаточно простую работу. Если человек замечает допущенную роботом ошибку, его мозг вырабатывает соответствующий сигнал, который расшифровывается компьютером, после чего действия робота приостанавливаются.
Основным отличием данного подхода от других попыток реализации подобных систем является то, что человеку не нужно думать о чем-то конкретном и "упорядочивать" свои мысли для управления роботом. Система устроена таким образом, что она детектирует рефлексивные реакции мозга человека, благодаря чему системе не требуется настройка на каждого конкретного оператора.
Новая система так же определяет электрическую деятельность мускулатуры человека через специальный электромиографический датчик, приложенный к руке человека. Данные от этого датчика позволяют системе различать жесты и движения, которые делает своей рукой человек.
Во время испытаний, в которых были задействованы семь добровольных участников, роботу Baxter требовалось просверлить несколько отверстий в местах, подсвеченных на короткое время светодиодами. В программу робота была внесена искусственная ошибка и в некоторых случаях вместо того, чтобы начинать сверлить в установленном месте, робот перемещал дрель в случайное место. В этот момент мозг человека начинал вырабатывать "сигнал ошибки", что останавливало действия робота. После этого, указывая своей рукой, человек помогал роботу переместить свой манипулятор в нужное место.
Сейчас в эту экспериментальную систему заложено ограниченное количество воспринимаемых ею жестов, однако, эта база данных может быть легко расширена, что позволит человеку инструктировать роботов при выполнении ими гораздо более сложной работы. "Мы хотим избавиться от ограничений, накладываемых на человека возможностями используемых им машин" - пишут исследователи, - "И, как мы продемонстрировали, уже сейчас нам по силам создание автоматизированных систем, являющихся своего рода "естественным и интуитивным дополнением" человека".