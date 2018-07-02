Микроробот HAMR научился двигаться на и под водой

Если вам нравятся роботы, прототипами которых являются насекомые, вам уже известны такие роботы, как RoboBee, VelociRoACH и HAMR. Совсем недавно последний из перечисленных роботов, помимо возможности к быстрым передвижениям по обычной поверхности, обрел новые возможности к передвижению по поверхности воды. Более того, в случае такой необходимости и при получении соответствующей команды, робот HAMR может погрузиться под воду и продолжать свое движение в "подводном положении".
Оригинальный вариант робота HAMR (Harvard Ambulatory MicroRobot) был представлен в 2013 году, его длина составляла 4.4 сантиметра, и в движении он за одну секунду мог преодолевать расстояние, в 8.4 раза превышающее его собственную длину. Корпус робота HAMR был изготовлен путем лазерной резки материала, состоящего из 23 тончайших слоев, что придает этому легчайшему материалу высокую прочность и гибкость.
Последний вариант робота HAMR весит 1.65 грамма и на каждой из его конечностей установлена специальная площадка. Эти площадки служат для обеспечения возможности робота передвигаться по поверхности воды, где он удерживается за счет сил поверхностного натяжения. Двигаясь по воде, робот даже может нести на себе полезный груз, весом до 1.44 грамма. Конечности робота совершают колебательные движения со скоростью 10 раз в секунду и это, в совокупности с откидными "створками" на нижней части конечностей, позволяет роботу развивать достаточно большую скорость.
Но самой потрясающей возможностью нового робота HAMR является его возможность нырнуть и уйти под воду. Это делается при помощи электрического напряжения, прикладываемого к конечностям робота, за счет этого силы поверхностного натяжения практически исчезают и робот беспрепятственно "проваливается" под воду, опускается на дно и продолжает идти, словно по сухой поверхности. Для предотвращения утечек тока и возникновения коротких замыканий все токопроводящие части робота покрыты слоем специального водоотталкивающего покрытия Parylene.
Когда роботу необходимо выбраться из воды на сушу, он использует острые наконечники своих конечностей для того, чтобы преодолеть те же самые силы поверхностного натяжения. Отметим, что самостоятельно робот HAMR может выбраться из воды только лишь по не очень крутому скату. Может быть в будущем, исследователи из Гарвардского университета используют технологии повышающие сцепление его конечностей с поверхностью наподобие тех, которые используют гекконы, или прыжковые механизмы, которые позволят ему легко выйти или выскочить из воды.