Программируемая "кожа" превратит в робота любой бытовой предмет

Нельзя не согласиться с тем, что роботы достаточно хорошо справляются с выполнением определенных задач. Но, к сожалению, каждый тип робота ориентирован лишь на выполнение достаточно ограниченного круга задач, под которые изначально рассчитывалась его конструкция. А создание универсального робота, способного выполнять абсолютно любую работу, является делом очень сложным и зачастую неоправданным с экономической точки зрения. Для решения упомянутой выше проблемы исследователи из Йельского университета разработали и изготовили программируемую автоматизированную "кожу", которая может быть приспособлена практически к любым бытовым предметам, превращая их в роботов, способных справиться с выполнением различных задач.Конструкция программируемой "кожи" достаточно проста, она, по существу, представляет собой листы эластичного и упругого материала, снабженные датчиками и приводами. Обернув такую коду вокруг каких-нибудь объектов, можно заставить их двигаться, ощущать окружающую среду и манипулировать другими объектами. При помощи такой кожи обычные люди смогут легко делать собственных кустарных роботов, используя предметы, находящиеся у них под руками. А наложив несколько слоев кожи друг поверх друга, можно создавать более сложных роботов, способных совершать сложные движения и выполнять более сложную работу.В настоящее время йельские исследователи уже продемонстрировали работу программируемой "кожи" при помощи нескольких предметов. Эта кожа, обернутая вокруг конечностей игрушечной лошадки, дала возможность двигаться этой игрушке. А слой кожи, наложенный на цилиндр из эластичной пены, превратил это все в ползающего червя, имеющего захват, способный удерживать небольшие предметы. Более того, на основе программируемой "кожи" было создано первое практическое устройство, которое крепится на одежду и может ощутить, когда человек начинает сутулиться. В этом случае кожа начинает вибрировать, что вынуждает человека держать правильную осанку.Технология программируемой "кожи" была создана исследователями из Йельского университета при участии специалистов НАСА в рамках программы космического агентства по созданию различных типов "программируемой материи и умных материалов". С учетом перспективы полетов на дальние расстояния, свободный объем внутри космических кораблей становится все более дефицитным и в нем уже не остается места для устройств, обладающих узкой специализацией. Программируемая же "кожа" может использоваться множество раз, устанавливаясь только на те предметы, в которых астронавты нуждаются при выполнении текущей работы."Главной достопримечательностью нашей разработки является многофункциональность программируемой "кожи"" - рассказывает Ребекка Крамер-Боттильо (Rebecca Kramer-Bottiglio), ведущий исследователь, - "Эта особенность, мы надеемся, позволит астронавтам справиться с любой непредвиденной ситуацией, которая может возникнуть а непредсказуемых условиях открытого космоса".