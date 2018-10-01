FlyCroTugs - крошечные летающие роботы, способные открывать двери и поднимать вес, в 40 раз превышающий их собственный

Современные миниатюрные беспилотные аппараты могут похвастаться малыми габаритами, скоростью, маневренностью, но ни как уж ни силой. Вряд ли такой аппарат способен причинить вам вред, больший, чем причинит маленькая мышь, случайно столкнувшаяся с вашей ногой. Однако, благодаря работе исследователей из Стэнфордского университета и Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), миниатюрные роботы обрели такую силу, которая позволяет им самостоятельно открывать двери и поднимать вес, в 40 раз превышающий их собственный.Миниатюрная лебедка, которой оснащен робот FlyCroTugs, является основным источником их силы. Однако, это далеко не ключевой момент, нынешний уровень развития механики и электроники позволяет сделать все это без, или почти без значительных затруднений. Главным в конструкции роботов FlyCroTugs является элемент, позволяющий надежно закрепиться на любой поверхности, что дает им точку опоры или точку приложения своей силы.Элемент крепления имеет в своей конструкции микроскопические острые крюки, которые способны хорошо цепляться за поверхность таких материалов, как штукатурка, обои и различные типы других покрытий. А для того, чтобы закрепиться на поверхности полированной мебели или на стекле используются остроконечные силиконовые ворсинки, которые действуют точно также, как и крошечные волосинки, покрывающие конечности гекконов.Вес всего миниатюрного аппарата FlyCroTugs составляет около 100 граммов, при этом, он может развить усилие в 40 Ньютонов, чего достаточно для подъема 4 килограммов веса. Со слов разработчиков роботов FlyCroTugs, на создание этих аппаратов их подтолкнула сама природа, точнее, некоторые из насекомых, такие, как осы, которые способны тащить по земле добычу, вес которой во много раз превышает их собственный вес.В настоящее время вряд ли найдется какое-либо практическое применение роботам типа FlyCroTugs. Но разработчики видят в такой конструкции большой потенциал, "рой" таких роботов будет способен действовать на других планетах, расчищая, к примеру, местность, подготавливая ее к работе более крупных "собратьев", строящих там помещения космических баз, в которых впоследствии будут жить и работать члены межпланетных космических экспедиций.